Así funcionan las tomas instantáneas, nueva herramienta de Instagram

Instagram sigue ampliando sus herramientas de privacidad con el lanzamiento de una nueva función denominada “Tomas Instantáneas”, la cual permite a los usuarios enviar fotos efímeras que, una vez vistas por el destinatario, se eliminan de forma automática.

La actualización introduce dos modalidades de uso: una en la que la imagen se borra inmediatamente después de ser visualizada, y otra en la que desaparece 24 horas después de ser abierta. Esta característica busca dar mayor control sobre el contenido compartido, reforzando la privacidad en las interacciones dentro de la aplicación.

A diferencia de las conocidas InstaStories, que permanecen visibles por 24 horas y edición con filtros y stickers, las Tomas Instantáneas apuestan por una experiencia más directa: las imágenes no pueden ser editadas, guardadas, capturadas ni grabadas, y se muestran tal como fueron tomadas.

Además, los usuarios pueden seleccionar a qué contactos o lista personalizada de seguidores enviar estas imágenes. El sistema también incorpora el “Vanish Mode”, una función que asegura la eliminación del contenido ya sea tras su visualización o al cumplirse el plazo de 24 horas.

Para utilizar esta herramienta, se debe acceder a la sección de Mensajes en Instagram, pulsar el ícono de la cámara, tomar una foto, elegir los destinatarios y enviarla. Las imágenes compartidas aparecerán en la sección de Notas para su revisión por parte de los contactos seleccionados.

Con esta actualización, Instagram se suma a la tendencia de la mensajería efímera, ofreciendo a sus usuarios una opción más segura y privada para compartir contenido visual en tiempo real.