Estos clásicos de Game Boy Advance llegan a Nintendo Switch Online

Nintendo ha decidido cerrar el verano de 2025 con una sorpresa para los fanáticos de lo retro. A través de un nuevo tráiler, la compañía reveló que dos títulos clásicos de Game Boy Advance se sumarán al catálogo de Nintendo Switch Online Paquete de Expansión, disponibles tanto en Switch como en Switch 2.

FECHA DE LANZAMIENTO CONFIRMADA

Los juegos que llegan al servicio son Klonoa: Empire of Dreams y Mr. Driller 2, los cuales estarán disponibles a partir del 25 de septiembre de 2025. Ambos títulos tienen un lugar especial en la memoria de los jugadores, ya que debutaron en distintas épocas y plataformas, pero ahora regresan en su formato original para ser disfrutados nuevamente.

Klonoa: Empire of Dreams

Este juego debutó en 2001 para Game Boy Advance y se caracteriza por su estilo de plataformas con acción y puzles. A lo largo de 40 niveles, Klonoa debe derrotar enemigos, resolver desafíos y avanzar en un mundo controlado por un emperador que busca eliminar los sueños. La experiencia ofrece variedad de escenarios, incluso momentos únicos como deslizarse por el aire.

Mr. Driller 2

Mr. Driller 2 comenzó en los salones arcade y después tuvo su versión para la portátil de Nintendo. En esta entrega, el jugador debe perforar bloques de colores, esquivar caídas y mantener el oxígeno para sobrevivir. Se puede elegir entre el clásico Mr. Driller o la minera rival Anna Hottenmayer. Además, incluye tres modos distintos: Mission Driller, Endless Driller y Time Attack Driller, lo que amplía la rejugabilidad.

UNA EXPERIENCIA IDÉNTICA EN TODO EL MUNDO

A diferencia de otros lanzamientos, en Japón se ofrecerán exactamente las mismas versiones que en Occidente, con opciones modernas como la posibilidad de guardar la partida y usar la función de rebobinado. También se confirma la compatibilidad con 1080p y el cambio de botones en Switch 2, lo que mejora la experiencia sin alterar la esencia de los juegos originales.

UN OTOÑO CON SABOR RETRO

Con estas adiciones, Nintendo abre paso al otoño con buenas noticias para los usuarios de su servicio online. Dos clásicos que marcaron a toda una generación ahora estarán al alcance de nuevas manos, manteniendo viva la nostalgia de la era Game Boy Advance.