Pokemon horizontes revela trailer de su nueva saga

La franquicia de Pokémon continúa sorprendiendo a sus seguidores con nuevas historias y personajes. Tras el estreno en Japón del arco especial dedicado a la megavolución y de la primera temporada sin Ash como protagonista, el anime Horizontes Pokémon ya prepara el lanzamiento de su próxima saga.

UNA NUEVA ETAPA PARA LOS HORIZONTES POKÉMON

El nuevo adelanto confirma la llegada de la saga titulada Pokémon Rising Again. En esta ocasión, la trama seguirá de cerca a los Rising Volt Tacklers durante su viaje hacia la Academia Arándano, un escenario que promete ser clave en el desarrollo de sus aventuras.

Este anuncio llega poco después de la presentación de Mega Voltage, el arco previo que ya había dado pistas sobre un salto temporal en la historia. Dichos rumores han quedado confirmados con el estreno de este material que marca un nuevo rumbo para la serie.

FECHAS DE ESTRENO EN JAPÓN

El arco de la megavolución dará inicio el próximo 3 de octubre de 2025, funcionando como un puente hacia los eventos que veremos más adelante. Por su parte, Pokémon Rising Again tiene previsto su estreno en Japón el 31 de octubre de 2025, apenas unas semanas después, lo que mantendrá a los fans atentos de cada novedad.

Junto con el anuncio, también se ha compartido un nuevo tráiler que deja ver breves adelantos de los personajes y de la ambientación que tendrá esta etapa.

Trailer promocional del nuevo arco del anime de Horizontes Pokémon pic.twitter.com/hDcnhO83yX — PokéXperto (@pokexperto) September 19, 2025

EXPECTATIVA ENTRE LOS SEGUIDORES

La comunidad de seguidores de Pokémon recibe con entusiasmo estos avances, ya que Horizontes Pokémon ha representado un cambio importante en la saga al desligarse de la figura de Ash para explorar nuevas historias. Con Rising Again y el arco de la megavolución, la franquicia sigue construyendo un universo fresco que no deja de expandirse.

Los próximos meses serán clave para el rumbo de la serie, y todo apunta a que los entrenadores Pokémon tendrán muchas sorpresas por descubrir.