Famosos que murieron en 2025: lista completa de celebridades que fallecieron este año

El 2025 quedará marcado como un año de profundas despedidas para el mundo del espectáculo, la cultura y el entretenimiento. A lo largo de estos meses, se apagaron las voces, miradas y talentos de artistas que acompañaron a millones de personas en distintas etapas de la vida: desde la infancia frente al televisor, hasta la adultez marcada por canciones, películas, telenovelas y escenarios inolvidables.

Actores, músicos, directores, productores y figuras icónicas dejaron un legado que trasciende generaciones. Sus obras continúan vivas en la memoria colectiva y en el corazón del público que los vio crecer, triunfar y convertirse en referentes.

LA LISTA COMPLETA DE CELEBRIDADES QUE FALLECIERON EN 2025

LEO DAN — 1 DE ENERO DE 2025

El año comenzó con la partida del querido cantautor argentino Leo Dan, una de las voces más representativas de la música romántica en español.

EMILIO ECHEVARRÍA — 4 DE ENERO DE 2025

El actor mexicano, inmortalizado por su papel de "El Chivo" en Amores perros, falleció dejando una huella profunda en el cine nacional..

AMPARO GARRIDO — 9 DE ENERO DE 2025

Reconocida actriz y locutora mexicana, fue la voz de múltiples personajes entrañables del doblaje en español.

ILIANA DE LA GARZA — 13 DE ENERO DE 2025

Actriz de telenovelas como Salomé y Sortilegio, su presencia constante en la pantalla chica la convirtió en un rostro familiar para el público mexicano.

DAVID LYNCH — 16 DE ENERO DE 2025

El influyente director estadounidense redefinió el lenguaje cinematográfico con obras como Blue Velvet y Twin Peaks.

ALMA ROSA AGUIRRE — 27 DE ENERO DE 2025

Figura de la Época de Oro del cine mexicano y miembro de una reconocida dinastía artística.

NORMA MORA — 11 DE FEBRERO DE 2025

Actriz entrañable del cine mexicano, recordada por su simpatía y participación en comedias populares que marcaron la década de los sesenta.

TONGOLELE — 16 DE FEBRERO DE 2025

Vedette, bailarina y estrella del espectáculo, Tongolele fue un ícono de sensualidad, talento y presencia escénica que definió una época en México.

PAQUITA LA DEL BARRIO — 17 DE FEBRERO DE 2025

La cantante veracruzana dejó un legado de canciones directas y empoderadoras.

GENE HACKMAN — 18 DE FEBRERO DE 2025

Actor ganador del Óscar y figura clave del cine de Hollywood.

LUIS COUTURIER — 27 DE FEBRERO DE 2025

Primer actor mexicano, recordado por sus inolvidables villanos en telenovelas.

VAL KILMER — 1 DE ABRIL DE 2025

Actor emblemático de los años 80 y 90, reconocido por papeles como Batman y Jim Morrison.

ARSENIO CAMPOS — 1 DE ABRIL DE 2025

Actor mexicano con una extensa trayectoria en telenovelas clásicas. Su talento y entrega lo mantuvieron vigente durante décadas.

PAPA FRANCISCO — 21 DE ABRIL DE 2025

Primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica.

OZZY OSBOURNE — 22 DE JULIO DE 2025

Ícono del rock y fundador de Black Sabbath.

HULK HOGAN — 24 DE JULIO DE 2025

Figura histórica de la lucha libre y del entretenimiento.

XAVA DRAGO — 21 DE AGOSTO DE 2025

Vocalista de la banda mexicana CODA, recordado por el éxito Aún.

DIANE KEATON — 11 DE OCTUBRE DE 2025

Actriz emblemática del cine estadounidense, reconocida por su estilo, talento y versatilidad en películas inolvidables.

ALICIA BONET — 26 DE OCTUBRE DE 2025

Actriz mexicana venerada por su participación en clásicos del cine nacional como Hasta el viento tiene miedo.

EDUARDO MANZANO — 5 DE DICIEMBRE DE 2025

Primer actor y comediante mexicano, dejó una trayectoria que marcó al teatro, el cine y la televisión.

El 2025 se va con grandes ausencias, pero también con legados que permanecerán vivos en la memoria colectiva. Sus obras continúan acompañando al público, recordándonos que el arte trasciende incluso a la vida misma.