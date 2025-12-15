Famosos que murieron en 2025: lista completa de celebridades que fallecieron este año

El 2025 quedará marcado como un año de profundas despedidas para el mundo del espectáculo, la cultura y el entretenimiento. A lo largo de estos meses, se apagaron las voces, miradas y talentos de artistas que acompañaron a millones de personas en distintas etapas de la vida: desde la infancia frente al televisor, hasta la adultez marcada por canciones, películas, telenovelas y escenarios inolvidables.
Actores, músicos, directores, productores y figuras icónicas dejaron un legado que trasciende generaciones. Sus obras continúan vivas en la memoria colectiva y en el corazón del público que los vio crecer, triunfar y convertirse en referentes.
LA LISTA COMPLETA DE CELEBRIDADES QUE FALLECIERON EN 2025
LEO DAN — 1 DE ENERO DE 2025
El año comenzó con la partida del querido cantautor argentino Leo Dan, una de las voces más representativas de la música romántica en español.
EMILIO ECHEVARRÍA — 4 DE ENERO DE 2025
El actor mexicano, inmortalizado por su papel de "El Chivo" en Amores perros, falleció dejando una huella profunda en el cine nacional..
AMPARO GARRIDO — 9 DE ENERO DE 2025
Reconocida actriz y locutora mexicana, fue la voz de múltiples personajes entrañables del doblaje en español.
ILIANA DE LA GARZA — 13 DE ENERO DE 2025
Actriz de telenovelas como Salomé y Sortilegio, su presencia constante en la pantalla chica la convirtió en un rostro familiar para el público mexicano.
DAVID LYNCH — 16 DE ENERO DE 2025
El influyente director estadounidense redefinió el lenguaje cinematográfico con obras como Blue Velvet y Twin Peaks.
ALMA ROSA AGUIRRE — 27 DE ENERO DE 2025
Figura de la Época de Oro del cine mexicano y miembro de una reconocida dinastía artística.
NORMA MORA — 11 DE FEBRERO DE 2025
Actriz entrañable del cine mexicano, recordada por su simpatía y participación en comedias populares que marcaron la década de los sesenta.
TONGOLELE — 16 DE FEBRERO DE 2025
Vedette, bailarina y estrella del espectáculo, Tongolele fue un ícono de sensualidad, talento y presencia escénica que definió una época en México.
PAQUITA LA DEL BARRIO — 17 DE FEBRERO DE 2025
La cantante veracruzana dejó un legado de canciones directas y empoderadoras.
GENE HACKMAN — 18 DE FEBRERO DE 2025
Actor ganador del Óscar y figura clave del cine de Hollywood.
LUIS COUTURIER — 27 DE FEBRERO DE 2025
Primer actor mexicano, recordado por sus inolvidables villanos en telenovelas.
VAL KILMER — 1 DE ABRIL DE 2025
Actor emblemático de los años 80 y 90, reconocido por papeles como Batman y Jim Morrison.
ARSENIO CAMPOS — 1 DE ABRIL DE 2025
Actor mexicano con una extensa trayectoria en telenovelas clásicas. Su talento y entrega lo mantuvieron vigente durante décadas.
PAPA FRANCISCO — 21 DE ABRIL DE 2025
Primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica.
OZZY OSBOURNE — 22 DE JULIO DE 2025
Ícono del rock y fundador de Black Sabbath.
HULK HOGAN — 24 DE JULIO DE 2025
Figura histórica de la lucha libre y del entretenimiento.
XAVA DRAGO — 21 DE AGOSTO DE 2025
Vocalista de la banda mexicana CODA, recordado por el éxito Aún.
DIANE KEATON — 11 DE OCTUBRE DE 2025
Actriz emblemática del cine estadounidense, reconocida por su estilo, talento y versatilidad en películas inolvidables.
ALICIA BONET — 26 DE OCTUBRE DE 2025
Actriz mexicana venerada por su participación en clásicos del cine nacional como Hasta el viento tiene miedo.
EDUARDO MANZANO — 5 DE DICIEMBRE DE 2025
Primer actor y comediante mexicano, dejó una trayectoria que marcó al teatro, el cine y la televisión.
El 2025 se va con grandes ausencias, pero también con legados que permanecerán vivos en la memoria colectiva. Sus obras continúan acompañando al público, recordándonos que el arte trasciende incluso a la vida misma.