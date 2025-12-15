Yolanda Andrade vuelve a ser hospitalizada ¿Cuál es su condición actual?

La conductora Yolanda Andrade volvió a encender las alertas entre el público luego de que este lunes se informara que habría sido hospitalizada de emergencia tras enfrentar una fuerte crisis de salud. La noticia generó inquietud entre sus seguidores, quienes han acompañado de cerca el complicado proceso médico que la presentadora ha atravesado en los últimos años.

De acuerdo con los primeros reportes, la situación estaría relacionada con los problemas de salud que enfrenta desde 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Esta condición la mantuvo alejada de los reflectores durante buena parte de 2025 y marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

EL REPORTE SOBRE SU HOSPITALIZACIÓN

La información fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante durante la emisión de este lunes del programa De primera mano. Ahí señaló que Yolanda Andrade habría sido ingresada a un hospital desde hace un par de días, luego de presentar una recaída.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el hospital en el que se encuentra internada ni sobre la gravedad de su estado de salud. Infante explicó que la información disponible es limitada, aunque aprovechó el espacio para enviarle un mensaje de apoyo y desearle una pronta recuperación.

"Hasta donde sabemos ya tiene un par de días, fue una recaída de su enfermedad. No se sabe más, ni en qué hospital está ni qué tan grave es. Esperemos que esté bien, que salga adelante", expresó el conductor durante la transmisión.

UN CAMINO DIFÍCIL DESDE SU DIAGNÓSTICO

La salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de atención desde que se hizo público su diagnóstico de aneurisma cerebral. A partir de ese momento, la conductora enfrentó múltiples complicaciones que afectaron su movilidad y su estado emocional, obligándola a pausar varios de sus proyectos.

Su ausencia en televisión durante largos periodos generó especulaciones, mismas que ella aclaró más adelante al compartir parte de su experiencia y las dificultades físicas que vivió a raíz de la enfermedad.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! Yolanda Andrade HOSPITALIZADA: Esto es lo que se sabe el momento#DePrimeraMano de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/sqjsOwblrw — De Primera Mano (@deprimeramano) December 15, 2025

SU EMOTIVO REGRESO A LA TELEVISIÓN

Cuando Yolanda Andrade logró reincorporarse al programa Montse & Joe junto a Montserrat Oliver, lo hizo con gran emoción. Durante una de las emisiones, la conductora no pudo contener el llanto al hablar sobre el impacto que su enfermedad tuvo en su vida.

Entre lágrimas, relató lo frustrante que fue enfrentar un cuerpo que no respondía como antes, a pesar de sentirse mentalmente bien. También reconoció el desgaste que esta situación provocó en su familia y el proceso emocional que tuvo que atravesar, marcado por momentos de profunda depresión.

"Mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover. Es un tema que cansa mucho a la familia y pasas por muchas emociones. Hay una que reconozco perfecto y es la depresión, porque no puedes hacer mucho y no te reconoces", compartió la conductora en aquella ocasión.

EXPECTATIVA Y MENSAJES DE APOYO

Hasta ahora, no hay un comunicado oficial por parte de Yolanda Andrade o de su entorno cercano que confirme detalles sobre su actual estado de salud. Mientras tanto, colegas del medio y seguidores se mantienen atentos a cualquier actualización, enviándole mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.