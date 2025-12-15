Chayanne regresa a Hermosillo: esta es la fecha para comprar boletos

Hermosillo se prepara para recibir nuevamente a uno de los artistas más queridos de la música latina. Chayanne volverá a la capital sonorense con un concierto programado para el próximo 30 de abril en el Estadio Fernando Valenzuela, como parte de su gira Bailemos Otra Vez, un tour que ha generado gran expectativa entre sus seguidores en todo el país.

FECHA Y PUNTOS DE VENTA PARA EL CONCIERTO DE CHAYANNE

La venta de boletos comenzará el martes 16 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana. Las entradas estarán disponibles tanto en formato físico en la taquilla del Hotel Araiza como en línea a través del sitio oficial boletea.com. Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer los precios ni las zonas del recinto.

El regreso de Chayanne a Hermosillo marca un reencuentro especial con su público, ya que su última presentación en la ciudad fue en octubre de 2015 durante la gira En Todo Estaré. Aquella visita logró un lleno total y dejó una huella imborrable entre sus fans, quienes desde entonces esperaban su regreso.

BAILEMOS OTRA VEZ, UNA GIRA CON SABOR A RENOVACIÓN

La gira toma su nombre del álbum Bailemos Otra Vez, lanzado en 2023, con el que el cantante muestra una nueva etapa musical sin dejar de lado su esencia. Canciones como Bailando Bachata, Necesito Un Segundo, Como Tú y Yo y Te Amo y Punto forman parte de este material, que debutó en el Top 10 del ranking Top Latin Albums de Billboard.

UN LEGADO QUE CRUZA GENERACIONES

Con este lanzamiento, Chayanne sumó su álbum número 15 en debutar dentro del Top 10 de Billboard, una hazaña que lo coloca al nivel de Rocío Dúrcal como los únicos artistas en lograrlo en cada década desde los años ochenta. El tour está diseñado como un recorrido por sus grandes éxitos, combinando temas clásicos con su propuesta más reciente.

LA TRAYECTORIA DE UNO DE LOS ÍCONOS LATINOS

Elmer Figueroa Arce, nombre real del artista, nació el 28 de junio de 1968 en Río Piedras, Puerto Rico. A lo largo de su carrera se ha consolidado como cantante, compositor, bailarín y actor. Cuenta con 15 álbumes de estudio y más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, cifras que respaldan su lugar como uno de los intérpretes más influyentes de la música latina.

El concierto en Hermosillo promete ser una noche llena de nostalgia, baile y emoción para los seguidores que han acompañado a Chayanne a lo largo de varias generaciones.