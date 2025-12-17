La supergripe llega a México: ¿Dónde puedes acudir a vacunarte?

La llegada de la Influenza A H3N2, conocida como "supergripe", a México ha generado preocupación entre la población. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguran que la vacuna contra la influenza disponible en el país protege contra esta variante. El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, hizo un llamado a la población a vacunarse y mantenerse informada sobre las medidas de prevención.

LA SUPERGRIPE EN MÉXICO

Según la Secretaría de Salud, la variante H3N2 subclado K se ha detectado en Europa y Estados Unidos, y hasta el momento en México solo se ha registrado un caso en un hombre de 40 años de la Ciudad de México, quien ya se ha recuperado. Las autoridades enfatizan que actualmente no representa un riesgo significativo para la población, aunque se mantiene una vigilancia epidemiológica constante.

"El subclado K está incluido en nuestra vacuna, por lo que quienes se han vacunado cuentan con protección. Esto refuerza la importancia de vacunarse contra la influenza", señaló Kershenobich.

CÓMO SE TRANSMITE LA INFLUENZA H3N2

El virus de la supergripe se contagia de manera similar a la influenza estacional. Se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. También puede propagarse por contacto directo, como saludar de mano o besar a alguien infectado, y al tocar superficies contaminadas y luego tocarse ojos, nariz o boca.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las autoridades destacan que la vacunación sigue siendo la forma más efectiva de protegerse contra la influenza. Además, se recomienda adoptar hábitos de prevención diarios, como:

Lavarse las manos con frecuencia.

Usar cubrebocas en espacios concurridos.

en espacios concurridos. Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Cubrirse al toser o estornudar.

Desinfectar superficies y objetos de uso común.

SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA H3N2

Los especialistas advierten que los síntomas pueden aparecer de manera repentina y confundirse con otros problemas respiratorios. Los signos más comunes incluyen:

Fiebre alta

Dolor muscular y articular

Tos persistente

Dolor de cabeza

Congestión nasal y estornudos

Pérdida del apetito

Cansancio extremo o malestar general

En caso de presentar estos síntomas, se recomienda acudir a los centros de salud y no automedicarse.

QUIÉNES DEBEN VACUNARSE

La Secretaría de Salud hace un llamado a los grupos prioritarios para recibir la vacuna:

Niñas y niños de 6 meses a 5 años.

Personas mayores de 60 años.

Personas con factores de riesgo, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o cualquier padecimiento que comprometa el sistema inmunológico.

Con un esquema de vacunación completo y medidas de prevención básicas, las autoridades aseguran que es posible reducir significativamente el riesgo de infección y la propagación de la supergripe en México.