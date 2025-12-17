Multa por circular sin seguro en carreteras de México: ¿De cuánto es según la ley?

Circular en un vehículo implica estar expuesto a diversos riesgos, como accidentes o percances viales. Por esta razón, contar con un seguro no solo es una medida de precaución, sino también una obligación legal en México. No cumplir con este requisito puede derivar en una costosa multa económica, además de otras sanciones.

Desde septiembre de 2014, entró en vigor el artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual establece que todos los vehículos que circulen por vías, caminos y puentes federales deben contar con un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Vehicular .

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA POR CIRCULAR SIN SEGURO?

El Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Vehicular es una póliza básica que cubre los daños que puedas ocasionar a terceros, ya sea a personas o bienes materiales, durante un accidente. Esta cobertura permite hacer frente a gastos médicos, daños materiales y perjuicios legales, evitando que tengas que pagar de tu bolsillo y asegurando el cumplimiento de la ley.

Es importante destacar que contar únicamente con un seguro para caminos federales no es suficiente para cumplir con el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, el cual exige coberturas adicionales.

En el caso de las carreteras federales, circular sin esta póliza puede generar multas que van de 20 a 40 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 262 y 4 mil 525 pesos, además de la posible retención del vehículo.

Aunque las sanciones pueden variar según el estado, la Ley Federal mantiene esta obligación con el objetivo de garantizar la reparación de daños a terceros y promover una circulación más segura en todo el país.