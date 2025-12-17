Así puedes recuperar tu ahorro de Infonavit si jamás sacaste una casa

Si durante tu vida laboral cotizaste en el Infonavit pero nunca utilizaste un crédito para comprar vivienda, tu dinero no se perdió. Las aportaciones que realizó tu empleador a tu nombre siguen siendo parte de tu patrimonio y pueden recuperarse cuando llegues a la etapa de retiro.

Este ahorro está protegido por la ley y forma parte de los recursos que puedes recibir al concluir tu vida laboral formal. Aquí te explicamos de manera clara qué es la Subcuenta de Vivienda, cuándo puedes disponer de ese dinero y cómo hacer el trámite sin pagar intermediarios.

QUÉ ES LA SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL INFONAVIT

La Subcuenta de Vivienda es un fondo individual que el Infonavit administra a nombre de cada trabajador. En ella se concentran las aportaciones que realizan las empresas durante todo el tiempo que una persona cotiza de manera formal.

Estas aportaciones equivalen al 5 por ciento del salario mensual y no se descuentan al trabajador. Es un pago adicional que la empresa está obligada a realizar y que se registra directamente a nombre del empleado.

Aunque el objetivo principal de este ahorro es apoyar la compra de una vivienda mediante un crédito, el dinero no desaparece si nunca se utilizó. Permanece resguardado hasta que el trabajador cumple con las condiciones para retirarlo.

DE QUIÉN ES EL DINERO ACUMULADO EN INFONAVIT

El dinero que se acumula en la Subcuenta de Vivienda es propiedad del trabajador. Aunque las aportaciones las haga el empleador, los recursos te pertenecen y están protegidos por la ley.

Mientras exista una relación laboral formal y la empresa cumpla con sus obligaciones, el ahorro sigue creciendo. Si al final de tu vida laboral no adquiriste una casa, tienes derecho a recuperar la totalidad del monto acumulado.

A QUÉ EDAD PUEDES RETIRAR TU AHORRO DEL INFONAVIT

El retiro del dinero solo puede realizarse cuando llegas a la edad de retiro. Este momento marca el cierre de la etapa laboral activa y habilita la devolución del ahorro.

La edad exacta depende de varios factores, como el régimen bajo el cual cotizaste en el IMSS, tu historial de aportaciones y el tipo de pensión que solicites, o en su caso, la negativa de pensión. Por ello, es importante revisar tu situación particular antes de iniciar el trámite.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL AHORRO

Para que el proceso avance sin problemas, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Debes contar con la resolución de pensión o negativa de pensión emitida por el IMSS, tener una e.firma vigente del SAT y proporcionar una cuenta bancaria con CLABE que acepte el depósito del monto a devolver.

Además, no debes tener créditos vigentes con el Infonavit ni trámites en proceso. Si alguno de estos puntos no se cumple, la devolución no podrá realizarse.

En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios legales pueden reclamar el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda. Este trámite se realiza de manera presencial, previa cita en el portal del Infonavit, y requiere presentar documentos que acrediten el parentesco y el derecho a recibir los recursos.

CÓMO SOLICITAR TU DINERO DEL INFONAVIT PASO A PASO

La devolución del ahorro es gratuita y no requiere gestores ni intermediarios. El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial.

Para hacerlo en línea, debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit, seleccionar la opción "Devolución de mi ahorro", verificar tu régimen de cotización, cargar la documentación solicitada y enviar la solicitud. Una vez validada la información, el depósito se realiza directamente en tu cuenta bancaria.

Si prefieres hacerlo de manera presencial, puedes acudir a un Centro de Servicio Infonavit con cita previa y llevar todos tus documentos en original y copia.

Recuperar tu ahorro es un derecho y un paso importante para asegurar estabilidad financiera en la etapa del retiro.