Tarjeta Finabien refuerza su apoyo a migrantes mexicanos

La Financiera para el Bienestar continúa fortaleciendo su presencia entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Rocío Mejía Flores, titular de la institución, informó durante la conferencia matutina del día de hoy, que el programa de tarjetas Finabien Paisano está muy cerca de alcanzar las 100 mil entregas, una meta que podría darse a conocer de manera oficial el próximo 31 de diciembre. Este logro representa un paso importante en la estrategia de apoyo financiero para los connacionales que viven fuera del país.

La creciente demanda de la tarjeta refleja la confianza que los migrantes han depositado en este instrumento financiero. Hasta ahora, se han entregado más de 91 mil tarjetas, se han realizado más de 63 mil envíos de remesas y se han transferido cerca de 29 millones de dólares. Estas cifras muestran el impacto positivo del programa y su consolidación como una opción confiable para el manejo del dinero.

MENORES COSTOS Y RECONOCIMIENTO OFICIAL

Uno de los principales beneficios de la tarjeta Finabien es el ahorro que ofrece a sus usuarios, ya que permite evitar el impuesto del 1 por ciento que el gobierno estadounidense aplica a los envíos de efectivo. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor ha reconocido durante 14 semanas consecutivas a Finabien como la mejor alternativa para el envío de remesas, debido a su baja comisión y al tipo de cambio que maneja, lo que se traduce en mayores recursos para las familias en México.

La tarjeta no solo facilita el envío de dinero, también brinda mayor seguridad patrimonial al permitir resguardar hasta 20 mil dólares en Estados Unidos, reduciendo el riesgo de manejar efectivo. Los usuarios pueden realizar envíos mensuales de hasta 9 mil 999 dólares y recibir su salario directamente en la tarjeta mediante depósitos de nómina, lo que simplifica la administración de sus ingresos. Para hacer envíos electrónicos de dinero de forma inmediata entre hogares, tanto el remitente como el destinatario deben estar registrados y tener su Tarjeta Finabien activa con la aplicación correspondiente instalada en sus teléfonos móviles. Esto permite que los recursos se transfieran de manera directa entre tarjetas Finabien, lo que agiliza el proceso y evita comisiones altas u otros costos asociados al envío tradicional de remesas.

Quienes residen en Estados Unidos pueden solicitar la Tarjeta Finabien Paisan@-EUA, mientras que los familiares en México deben tramitar la Tarjeta Finabien Paísan@-México para poder recibir el dinero en su cuenta de forma instantánea a través de la app.