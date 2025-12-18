Tarjeta Finabien refuerza su apoyo a migrantes mexicanos

La Financiera para el Bienestar continúa fortaleciendo su presencia entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Rocío Mejía Flores, titular de la institución, informó durante la conferencia matutina del día de hoy, que el programa de tarjetas Finabien Paisano está muy cerca de alcanzar las 100 mil entregas, una meta que podría darse a conocer de manera oficial el próximo 31 de diciembre. Este logro representa un paso importante en la estrategia de apoyo financiero para los connacionales que viven fuera del país.
La creciente demanda de la tarjeta refleja la confianza que los migrantes han depositado en este instrumento financiero. Hasta ahora, se han entregado más de 91 mil tarjetas, se han realizado más de 63 mil envíos de remesas y se han transferido cerca de 29 millones de dólares. Estas cifras muestran el impacto positivo del programa y su consolidación como una opción confiable para el manejo del dinero.
MENORES COSTOS Y RECONOCIMIENTO OFICIAL
Uno de los principales beneficios de la tarjeta Finabien es el ahorro que ofrece a sus usuarios, ya que permite evitar el impuesto del 1 por ciento que el gobierno estadounidense aplica a los envíos de efectivo. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor ha reconocido durante 14 semanas consecutivas a Finabien como la mejor alternativa para el envío de remesas, debido a su baja comisión y al tipo de cambio que maneja, lo que se traduce en mayores recursos para las familias en México.
La tarjeta no solo facilita el envío de dinero, también brinda mayor seguridad patrimonial al permitir resguardar hasta 20 mil dólares en Estados Unidos, reduciendo el riesgo de manejar efectivo. Los usuarios pueden realizar envíos mensuales de hasta 9 mil 999 dólares y recibir su salario directamente en la tarjeta mediante depósitos de nómina, lo que simplifica la administración de sus ingresos. Para hacer envíos electrónicos de dinero de forma inmediata entre hogares, tanto el remitente como el destinatario deben estar registrados y tener su Tarjeta Finabien activa con la aplicación correspondiente instalada en sus teléfonos móviles. Esto permite que los recursos se transfieran de manera directa entre tarjetas Finabien, lo que agiliza el proceso y evita comisiones altas u otros costos asociados al envío tradicional de remesas.
Quienes residen en Estados Unidos pueden solicitar la Tarjeta Finabien Paisan@-EUA, mientras que los familiares en México deben tramitar la Tarjeta Finabien Paísan@-México para poder recibir el dinero en su cuenta de forma instantánea a través de la app.
¿Dónde y cómo registrarse en línea?
La Financiera para el Bienestar habilitó desde sus portales oficiales la opción de solicitar la tarjeta por Internet, lo que ha permitido que más del 96 por ciento de los registros se realicen desde una computadora o teléfono móvil.
Los pasos generales son los siguientes:
- Ingresar al sitio oficial de Finabien a través de www.finabien.gob.mx.
- Dar clic en "Solicita tu tarjeta Financiera para el Bienestar" y proporcionar datos básicos.
- Tener a mano un correo electrónico, número de celular y una identificación oficial vigente (como INE, pasaporte, matrícula consular o licencia de conducir).
- Durante el registro se pedirá subir una foto de ambos lados de la identificación y un breve video del rostro para validar la identidad.
- Una vez completado el proceso correctamente, la tarjeta llega al domicilio registrado en cuestión de días.
Después de recibirla, los usuarios deben activar la tarjeta descargando la aplicación "Financiera para el Bienestar", disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Desde esta app podrán administrar su cuenta, recibir remesas, hacer transferencias y consultar los movimientos.
ALTERNATIVAS SI NO SE HACE EN LÍNEA
Además del registro digital, los interesados también pueden acudir a cualquiera de los 53 consulados de México en Estados Unidos para solicitar la tarjeta de forma presencial, lo que puede ser útil para quienes prefieren apoyo directo o tienen dudas sobre el proceso en internet.
APOYO SOCIAL Y USO INTERNACIONAL
Otro aspecto relevante es la posibilidad de enviar aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que permite a trabajadores independientes en Estados Unidos mantener su vínculo con el sistema de seguridad social en México. A esto se suma la opción de contratar un seguro de repatriación a bajo costo, así como la facilidad de utilizar la tarjeta para compras en línea y en establecimientos físicos, gracias a su respaldo internacional.
Con estos avances, la Financiera para el Bienestar reafirma su compromiso de ofrecer herramientas financieras accesibles y seguras, enfocadas en mejorar la calidad de vida de los migrantes mexicanos y fortalecer el apoyo económico a sus familias.