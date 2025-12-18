Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025: Así es el operativo para proteger a migrantes en su viaje

Durante la temporada decembrina se registra uno de los periodos con mayor flujo migratorio del año. Por ello, el gobierno federal puso en marcha el programa Heroínas y Héroes Paisanos, Operativo Invierno 2025, para acompañar, orientar y proteger a las y los connacionales que ingresan o transitan por México desde Estados Unidos.

La estrategia fue presentada por Sergio Salomón Céspedes, director del Instituto Nacional de Migración (INM), durante la conferencia matutina de este jueves 18 de diciembre, en el marco del Día del Migrante.

¿CÓMO FUNCIONA EL OPERATIVO PARA PAISANOS?

De acuerdo con el funcionario, el operativo inició el 28 de noviembre de 2025 y concluirá el 8 de enero de 2026, lapso en el que miles de familias mexicanas se reencuentran tras meses, o años, de separación.

Hasta el momento, el INM ha reportado 463 mil 879 atenciones brindadas a paisanos, las cuales incluyen orientación, acompañamiento en su trayecto y resolución de quejas por posibles abusos o irregularidades.

Para ello, se instalaron 253 módulos de atención en puntos estratégicos del país y se desplegaron 800 mil guías informativas, con el objetivo de que los migrantes conozcan sus derechos y los servicios disponibles.

Las autoridades recordaron que existen canales oficiales para reportar cualquier abuso. Desde México, los paisanos pueden comunicarse al 079, mientras que desde Estados Unidos está habilitado el número 855 286 8755. Además, se ofrece atención directa vía WhatsApp al 55 2230 2128, una herramienta pensada para brindar apoyo rápido y accesible durante el trayecto.

MÉXICO TE ABRAZA

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre el 20 de enero y el 17 de diciembre se registraron 145 mil 537 connacionales repatriados desde Estados Unidos.

De ese total, 99 mil 924 personas pasaron por Centros de Atención en estados fronterizos, donde recibieron alimentos, comunicación con familiares, orientación jurídica y apoyo para regresar a sus lugares de origen.

Estas acciones forman parte de la estrategia México te abraza, implementada tras el inicio de la administración de Donald Trump.

En cuanto a la migración por regiones, los estados del occidente y el Bajío concentran históricamente el mayor porcentaje, con 35.1% del total nacional entre 2018 y 2023, destacando Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.

El centro del país alcanzó 20.1%, mientras que el sur-sureste mostró el crecimiento más acelerado, al pasar de 14.6% a 29% entre 2009 y 2023.

Pese al endurecimiento de las políticas migratorias, el fenómeno se mantiene impulsado por el diferencial salarial entre México y Estados Unidos y por la importancia de las remesas, que continúan siendo un sostén económico para millones de familias mexicanas.

En este contexto, el Operativo Invierno 2025 se consolida como una herramienta clave para garantizar un retorno más seguro y digno a casa.