Gobierno de Sheinbaum adelanta compras de medicamentos y promete abasto continuo hasta 2027

Con el objetivo de evitar cualquier interrupción en el suministro de medicamentos en hospitales y centros de salud del país, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que adelantará los procesos de compra de insumos médicos y garantizará el abasto no solo para el próximo año, sino también para el arranque de 2027.

En entrevista con El Universal, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, afirmó que ya se trabaja de manera anticipada en la planeación de la compra consolidada 2027-2028, una estrategia que busca corregir fallas detectadas en licitaciones previas y dar mayor certidumbre a proveedores y al sistema público de salud, en especial al IMSS-Bienestar.

"El objetivo es que no haya ningún tipo de discontinuidad", subrayó el funcionario, al destacar que la planeación anticipada permite a las farmacéuticas organizar mejor su producción, importación y logística.

GOBIERNO DE SHEINBAUM ADELANTA COMPRAS DE MEDICAMENTOS

De acuerdo con Clark, el plan oficial contempla anunciar las primeras adjudicaciones entre mayo y junio de 2026, para que los medicamentos comiencen a recibirse a partir de enero de 2027. Con ello, el gobierno busca iniciar ese año sin afectaciones en hospitales y clínicas del país.

Actualmente, aseguró, 96 por ciento del abasto requerido por las unidades médicas ya cuenta con contratos vigentes, independientemente de los procesos de compra complementaria.

AJUSTES TRAS DETECTAR MAYOR CONSUMO

El subsecretario explicó que la compra consolidada 2025-2026 se basó en un cálculo inicial de demanda realizado por instituciones de salud y los estados integrados al IMSS-Bienestar. Sin embargo, con la implementación de la llamada Ruta de la Salud, se detectó un mayor consumo de medicamentos en centros de atención.

Como ejemplo, señaló que al inicio del año se distribuían alrededor de 16 millones de piezas mensuales, cifra que actualmente supera los 30 millones. Esta diferencia obligó a iniciar una licitación preventiva para cubrir entre 4 y 5 por ciento adicional de piezas hasta finales de 2026.

FARMACÉUTICAS BAJO INVESTIGACIÓN

Clark confirmó que al menos 10 empresas farmacéuticas se encuentran bajo investigación por presuntos incumplimientos en la entrega de medicamentos. Los procedimientos están a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y podrían derivar en inhabilitaciones, aunque aclaró que aún no hay resoluciones definitivas.

"Llevar el procedimiento no significa que va a resultar en una inhabilitación", puntualizó, al señalar que se debe respetar el debido proceso. También criticó prácticas recurrentes en la industria, donde algunas empresas ganan licitaciones sin contar con la capacidad real para cumplir los contratos.

A diferencia de años anteriores, la compra consolidada 2025-2026 se realizó con un cálculo centralizado de la demanda y apoyo en procesos de digitalización, lo que permitió una planeación más racional. Antes, recordó Clark, cada estado solicitaba medicamentos de manera autónoma, lo que generaba pedidos desproporcionados y, en consecuencia, desabasto.