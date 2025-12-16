  • 24° C
Nacional / México

Ley Silla ya es obligatoria: qué hacer si en tu trabajo te obligan a estar de pie y cuáles son las multas

La entrada en vigor total de la ley no es opcional e implica responsabilidades inmediatas para los empleadores

Dic. 16, 2025
Las empresas que no cumplan podrían enfrentar sanciones económicas considerables.
La Ley Silla ya entró en vigor en México y representa un cambio relevante en las condiciones laborales de miles de personas que realizan sus actividades de pie durante largas jornadas. Esta reforma busca garantizar el derecho al descanso y prevenir riesgos a la salud en los centros de trabajo.

Con el vencimiento del plazo establecido en el decreto publicado el 19 de diciembre de 2024, las empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios deben cumplir de manera inmediata con esta normativa.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que no se trata de una etapa gradual adicional, sino de la entrada en vigor total de la ley, lo que implica responsabilidades inmediatas para los empleadores.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LEY SILLA?

La reforma obliga a los patrones a proporcionar sillas con respaldo a las personas trabajadoras que desempeñan labores de pie, permitiéndoles alternar entre estar de pie y sentarse sin interrumpir sus funciones.

El objetivo central es reducir riesgos a la salud, como problemas musculares, circulatorios y de columna, derivados de permanecer de pie durante periodos prolongados.

CAMBIOS OBLIGATORIOS EN CENTROS DE TRABAJO

Uno de los puntos clave de la Ley Silla es la modificación del Reglamento Interior de Trabajo (RIT).

Desde ayer 15 de diciembre, las empresas debieron incorporar en este documento aspectos relacionados con:

  • Trabajo de pie
  • Pausas y descansos
  • Prevención de riesgos laborales
  • Ubicación y uso de asientos

La STPS anunció que el cumplimiento de estas obligaciones será verificado dentro del Programa Anual de Inspección 2026, con el fin de supervisar la correcta aplicación de la norma.

imagen-cuerpo

¿QUÉ HACER SI TE OBLIGAN A PERMANECER DE PIE EN TU TRABAJO? 

Si tu empleador no cumple con la Ley Silla, puedes tomar las siguientes acciones:

  • Solicitar formalmente una silla con respaldo o pausas de descanso conforme a la ley.
  • Revisar el Reglamento Interior de Trabajo para confirmar que incluya descansos y medidas preventivas.
  • Acudir a la representación sindical, si existe, para gestionar acuerdos con el patrón.
  • Presentar una queja ante la STPS, ya que las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta 280 mil pesos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
César Leyva
César Leyva
