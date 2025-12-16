Ley Silla ya es obligatoria: qué hacer si en tu trabajo te obligan a estar de pie y cuáles son las multas

La Ley Silla ya entró en vigor en México y representa un cambio relevante en las condiciones laborales de miles de personas que realizan sus actividades de pie durante largas jornadas. Esta reforma busca garantizar el derecho al descanso y prevenir riesgos a la salud en los centros de trabajo.

Con el vencimiento del plazo establecido en el decreto publicado el 19 de diciembre de 2024, las empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios deben cumplir de manera inmediata con esta normativa.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que no se trata de una etapa gradual adicional, sino de la entrada en vigor total de la ley, lo que implica responsabilidades inmediatas para los empleadores.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LEY SILLA?

La reforma obliga a los patrones a proporcionar sillas con respaldo a las personas trabajadoras que desempeñan labores de pie, permitiéndoles alternar entre estar de pie y sentarse sin interrumpir sus funciones.

El objetivo central es reducir riesgos a la salud, como problemas musculares, circulatorios y de columna, derivados de permanecer de pie durante periodos prolongados.

CAMBIOS OBLIGATORIOS EN CENTROS DE TRABAJO

Uno de los puntos clave de la Ley Silla es la modificación del Reglamento Interior de Trabajo (RIT).

Desde ayer 15 de diciembre, las empresas debieron incorporar en este documento aspectos relacionados con:

Trabajo de pie

Pausas y descansos

Prevención de riesgos laborales

Ubicación y uso de asientos

La STPS anunció que el cumplimiento de estas obligaciones será verificado dentro del Programa Anual de Inspección 2026, con el fin de supervisar la correcta aplicación de la norma.

¿QUÉ HACER SI TE OBLIGAN A PERMANECER DE PIE EN TU TRABAJO?

Si tu empleador no cumple con la Ley Silla, puedes tomar las siguientes acciones: