  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Coche bomba en Coahuayana fue activado a distancia; Fiscalía ya identificó a los responsables

Se presume que el ataque pudo haber sido perpetrado por un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de la Policía Comunitaria

Dic. 16, 2025
Aumentó a seis el número de fallecidos por el atentado.
Aumentó a seis el número de fallecidos por el atentado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el coche bomba que explotó el pasado 6 de diciembre frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana fue activado mediante un dispositivo electrónico a larga distancia, dejando un saldo de seis personas muertas y cuatro heridas.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, informó que ya se cuenta con los rostros de los presuntos responsables que habrían accionado el mecanismo que detonó la carga explosiva colocada en una camioneta Dodge Dakota, con placas del estado de Michoacán. Indicó que las investigaciones se realizan en coordinación con autoridades de Colima y con instancias federales de seguridad.

De acuerdo con el fiscal, por la disputa criminal que persiste en la región, se presume que el ataque pudo haber sido perpetrado por un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

CAMIONETA INGRESÓ DESDE TECOMÁN

Torres Piña explicó que será la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), la que determine si el caso puede ser clasificado como terrorismo. Aclaró que este delito aplica cuando los ataques se dirigen contra la población civil y no contra una autoridad, como ocurrió en este hecho.

La Fiscalía de Michoacán precisó que su actuación se limita a la investigación de los homicidios y lesiones, mientras que el análisis de la explosión y su tipificación jurídica están a cargo de la FGR y la FEMDO.

El atentado ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre, cuando la camioneta ingresó a Coahuayana procedente de Tecomán, Colima, escoltada por otros vehículos y motocicletas.

AUMENTA A SEIS EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

Del total de víctimas mortales, cuatro eran policías comunitarios y dos civiles que presuntamente viajaban en la unidad. Además, cuatro integrantes de la corporación resultaron heridos.

La Policía Comunitaria de Coahuayana opera bajo el mando de Héctor Zepeda Navarrete, alias "El Comandante Teto", y ha sido investigada previamente por presuntos vínculos con Cárteles Unidos, organización criminal en disputa con el CJNG, señalado como posible responsable del ataque.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Michoacán elimina multas de tránsito para combatir la corrupción y promover educación vial
Nacional / México

Michoacán elimina multas de tránsito para combatir la corrupción y promover educación vial

Diciembre 16, 2025

Busca consolidar un modelo de educación vial que evite conductas indebidas y reduzca la discrecionalidad de los agentes de tránsito

VIDEO | momento exacto en que se desploma enorme escultura en Veracruz
Nacional / México

VIDEO | momento exacto en que se desploma enorme escultura en Veracruz

Diciembre 16, 2025

La caída de la escultura generó conmoción entre habitantes y transeúntes que se encontraban cerca del lugar

Juez condena a 14 años de prisión a "El Patrón" por atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva
Nacional / México

Juez condena a 14 años de prisión a "El Patrón" por atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva

Diciembre 16, 2025

La condena fue dictada luego de que el acusado aceptó un procedimiento abreviado y se declaró culpable de haber planeado el ataque