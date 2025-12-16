  • 24° C
Juez condena a 14 años de prisión a "El Patrón" por atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva

La condena fue dictada luego de que el acusado aceptó un procedimiento abreviado y se declaró culpable de haber planeado el ataque

Dic. 16, 2025
El periodista confirmó en sus redes sociales la sentencia.
Un juez federal sentenció a 14 años de prisión a Armando Escárcega Valdez, alias "El Patrón", por los delitos de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa, relacionados con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

La condena fue dictada luego de que el acusado aceptó un procedimiento abreviado y se declaró culpable de haber planeado el ataque, el cual, de acuerdo con las investigaciones, fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una audiencia de 53 minutos realizada en la sala 1 del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, el juez federal Edmundo Perusquía ratificó la sentencia e impuso a Escárcega Valdez una multa de 45 mil 896 pesos con 44 centavos.

En la lectura de los hechos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) detalló que las indagatorias confirmaron que la orden para atentar contra el comunicador tuvo su origen en las filas del CJNG.

RECONOCE HABER PLANEADO EL ATAQUE

Previo a dictar la condena, el juez explicó al acusado los alcances del procedimiento legal, mismo que fue aceptado por Armando Escárcega, quien reconoció su participación en la planeación del ataque.

"El Patrón" fue detenido el 16 de octubre de 2023 en California, Estados Unidos, en cumplimiento de una solicitud de detención provisional con fines de extradición solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Ministerio Público federal, Escárcega Valdez fue identificado como integrante de la célula criminal responsable del atentado perpetrado contra Ciro Gómez Leyva en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
