  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Niegan fianza a madre de Naasón Joaquín; permanecerá en prisión por crimen organizado

La mujer enfrenta cargos por conspiración para crimen organizado y tráfico sexual en Estados Unidos

Dic. 16, 2025
Niegan fianza a madre de Naasón Joaquín; permanecerá en prisión por crimen organizado

La justicia federal de Manhattan resolvió que Eva García de Joaquín, madre del líder encarcelado de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, continuará bajo prisión preventiva. La mujer enfrenta cargos por conspiración para crimen organizado y tráfico sexual en Estados Unidos.

A pesar de haber ofrecido una fianza de hasta cinco millones de dólares en efectivo y bienes, la jueza Loretta Preska determinó que la acusada permanecerá detenida mientras avanza el proceso judicial. La decisión se tomó durante la audiencia celebrada el 15 de diciembre en la corte federal de Manhattan.

REACCIÓN DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO

Tras la resolución, la Iglesia La Luz del Mundo emitió un comunicado en defensa de Eva García de Joaquín, describiéndola como una mujer de fe, de avanzada edad y con una trayectoria de servicio caritativo. La institución señaló que no representa amenaza alguna y expresó su preocupación por su estado de salud.

La acusada, de 80 años, ha requerido atención médica dentro del centro de detención debido a problemas físicos que dificultan su permanencia en la población general.

ARRESTO Y ANTECEDENTES JUDICIALES

Eva García de Joaquín fue arrestada el 10 de septiembre en una residencia de lujo en Los Ángeles, California. Durante la operación, las autoridades incautaron joyas y más de un millón de dólares en efectivo. El 16 de octubre compareció ante la jueza Preska, se declaró no culpable de los cargos y fue vinculada formalmente a proceso.

El 5 de diciembre, la defensa liderada por la abogada Priya Chaudhry solicitó nuevamente la libertad bajo fianza, argumentando que Eva no representaba riesgo de fuga ni peligro para la comunidad.

ACUSACIONES DETALLADAS POR EL GOBIERNO

El gobierno estadounidense sostiene que Eva García de Joaquín facilitó y encubrió los abusos sexuales perpetrados primero por su esposo, Samuel Joaquín Flores, y posteriormente por su hijo Naasón. Según la acusación, la mujer formaba parte de un grupo selecto que identificaba y manipulaba a niñas y mujeres para la explotación sexual, lo que le permitió llevar un estilo de vida lujoso. Otros miembros de la iglesia mencionados en el caso permanecen prófugos.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Qué hacer en Playa del Carmen: tu guía definitiva
Nacional / México

Qué hacer en Playa del Carmen: tu guía definitiva

Diciembre 16, 2025

Playa del Carmen destaca en el Caribe Mexicano con playas de arena blanca, aguas cristalinas, vida nocturna, cultura maya y aventuras Naturales

Detienen José Eduardo “B”, implicado en el homicidio del estilista Micky’s Hair en Polanco
Nacional / México

Detienen José Eduardo “B”, implicado en el homicidio del estilista Micky’s Hair en Polanco

Diciembre 16, 2025

La investigación indica que el hombre de 29 años realizó vigilancias previas en la zona de movilidad de la víctima, para ubicar sus rutinas diarias

Sheinbaum confirma salida de Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas y descarta indagatoria o retiro de visa
Nacional / México

Sheinbaum confirma salida de Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas y descarta indagatoria o retiro de visa

Diciembre 16, 2025

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que su gobierno no tiene conocimiento de que exista una investigación