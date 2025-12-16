Michoacán elimina multas de tránsito para combatir la corrupción y promover educación vial

Con el objetivo de erradicar prácticas de corrupción y transformar el modelo de control vial, el Gobierno de Michoacán anunció la eliminación total de las multas de tránsito en todo el estado, una medida inédita a nivel nacional.

Mediante un decreto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se retirará a la autoridad estatal la facultad de imponer sanciones económicas por infracciones viales, con la finalidad de construir un esquema basado en la confianza ciudadana, la prevención y el cumplimiento voluntario de la ley.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que la desaparición de las multas en los reglamentos de movilidad y tránsito busca consolidar un modelo de educación vial que evite conductas indebidas y reduzca la discrecionalidad de los agentes de tránsito.

El decreto firmado por el Ejecutivo estatal establece que las multas dejarán de ser el eje del control vial, para dar paso a un sistema sustentado en la prevención, la educación vial, la supervisión estratégica y la aplicación de medidas correctivas no pecuniarias.

En 2021, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó 99 mil 750 presuntos actos de corrupción en Michoacán, de los cuales solo 292 fueron investigados.

IMPACTO ECONÓMICO LIMITADO

El consejero jurídico del estado, Augusto Ocegueda Robledo, aclaró que la eliminación de las multas no implica ausencia de regulación ni tolerancia al riesgo, sino un esfuerzo por reducir la corrupción y la discrecionalidad en el esquema sancionador.

En entrevista, señaló que el impacto económico para las finanzas estatales será mínimo, ya que la Ley de Ingresos del próximo año no contempla recursos por concepto de multas de tránsito.

Para el presente ejercicio fiscal se estimaban alrededor de 3 millones de pesos por este rubro, aunque su recaudación ya era limitada debido a que desde años anteriores los agentes estatales habían perdido la facultad de multar.

PERSISTEN SANCIONES NO ECONÓMICAS

Aunque las multas económicas desaparecerán de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y de la Ley de Ingresos, el consejero jurídico precisó que seguirán vigentes otras sanciones administrativas.

Entre las conductas que continuarán siendo sancionadas se encuentran la falta de licencia o documentación, las malas condiciones de seguridad del vehículo, conductas riesgosas al conducir, la invasión de carriles confinados, el exceso de velocidad y la falta de respeto a peatones y ciclistas.

Las sanciones podrán incluir la pérdida de puntos en la licencia o el retiro del vehículo para su traslado al corralón, pero ya no se aplicarán multas económicas.