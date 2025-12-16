VIDEO | momento exacto en que se desploma enorme escultura en Veracruz

La mañana de este martes 16 de diciembre se vivieron momentos de sorpresa y alarma en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, luego del colapso repentino del monumento conocido como "El Colotero". El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en video, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La caída de la escultura generó conmoción entre habitantes y transeúntes que se encontraban cerca del lugar, uno de los accesos principales a esta comunidad veracruzana.

ASÍ OCURRIÓ EL DESPLOME DEL MONUMENTO

De acuerdo con información de autoridades locales, el colapso se registró alrededor de las 8:00 de la mañana. La estructura, de aproximadamente 18 metros de altura, se desplomó por completo en cuestión de segundos, sin que se reportaran personas lesionadas.

El monumento estaba ubicado en la entrada principal de Álamo Temapache y era considerado uno de los símbolos más representativos del municipio.

El derrumbe fue captado por cámaras de seguridad de un establecimiento cercano. En las imágenes se observa cómo la enorme figura comienza a ceder hasta caer abruptamente, levantando una nube de polvo y provocando la reacción inmediata de quienes se encontraban en la zona.

El material comenzó a circular en redes sociales pocas horas después del incidente, generando sorpresa y múltiples comentarios por lo inesperado del suceso.

Colapsó el monumento "El Colotero" en Álamo, Veracruz, una obra dedicada a los cortadores de naranja. pic.twitter.com/2Ndj3trnRy — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) December 16, 2025

UNA OBRA CON MÁS DE UNA DÉCADA EN PIE

"El Colotero" fue construido e instalado en el año 2010. Según versiones locales, la escultura estaba hecha de concreto reforzado, acero y alambrón, recubiertos con una mezcla de cemento y arena. También se ha señalado que la estructura era hueca en su interior.

Con el paso de los años, el monumento se convirtió en un referente visual del municipio, conocido como la capital de la naranja en Veracruz.

POSIBLES CAUSAS DEL COLAPSO

La gobernadora del estado, Rocío Nahle, se pronunció tras lo ocurrido y explicó que las lluvias torrenciales registradas en la región habrían provocado daños estructurales previos en el monumento, lo que finalmente derivó en su colapso.

La mandataria estatal señaló que la escultura ya presentaba fracturas antes de desplomarse.

ANUNCIAN RÉPLICA DEL MONUMENTO

Tras el incidente, la gobernadora confirmó que se levantará una réplica del monumento con el mismo diseño original, obra del maestro Vargas. La nueva escultura reemplazará a la que colapsó, debido a la importancia simbólica que tenía para la comunidad.

"El Colotero es una obra emblemática del municipio de Álamo, Veracruz. Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño", expresó la gobernadora a través de sus redes sociales.

Aunque el colapso causó sorpresa y preocupación, las autoridades aseguraron que no hubo víctimas y reiteraron su compromiso de devolver a la comunidad uno de sus principales símbolos. Por ahora, la zona permanece bajo revisión mientras se evalúan los pasos a seguir para la reconstrucción del monumento.