Detienen a maestro del ITSR por enviar contenido íntimo a alumnos y por extorsión agravada

Autoridades detuvieron a Rudy "N", docente vinculado al Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), en el municipio de Balancán, Tabasco, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por delitos graves, entre ellos extorsión agravada y presunta conducta inapropiada con estudiantes.

La detención se llevó a cabo este jueves 18 de diciembre de 2025, luego de que un Juez de Control de la Región Judicial Centro emitiera la orden de aprehensión el pasado 16 de diciembre a las 14:18 horas, al considerar que existían datos de prueba suficientes presentados por el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, el maestro, de aproximadamente 50 años de edad, es señalado por presuntamente enviar contenido íntimo a alumnos del ITSR, hechos que actualmente son investigados por las autoridades correspondientes.

Además, enfrenta acusaciones por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y privación ilegal de la libertad agravada, en perjuicio de una víctima cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales.

SE CONSIDERA DELITO GRAVE

El delito de extorsión agravada está contemplado en el artículo 196 del Código Penal del estado de Tabasco y contempla sanciones severas debido a la gravedad del daño que ocasiona. En la orden judicial se instruyó a los agentes a realizar la detención en cualquier lugar público donde el imputado pudiera ser localizado.

Las autoridades proporcionaron una descripción física del detenido al señalar que es de estatura aproximada de 1.65 metros, piel morena clara, cabello negro corto y lacio, complexión media y barba tipo candado con canas.

Tras su detención, Rudy "N" fue puesto a disposición del Juzgado de Control, donde se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, conforme a lo establecido en el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, se ordenó que se le entregara copia certificada del audio y video de la audiencia en la que se autorizó su aprehensión, a fin de garantizar su derecho a una defensa adecuada.