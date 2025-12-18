Volaris y Viva se unen para crear nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

Las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas, con el objetivo de acelerar el crecimiento de la aviación en México y fortalecer la conectividad a nivel nacional e internacional.

El acuerdo contempla una fusión entre iguales entre las sociedades controladoras de ambas compañías.

Según el convenio, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris, mientras que los accionistas de Volaris mantendrán sus participaciones. Cada grupo accionista tendrá 50 por ciento de la propiedad del nuevo grupo en base totalmente diluida.

Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad. La operación queda sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y la autorización final de los accionistas de ambas aerolíneas. Se espera que la fusión se complete en 2026.

PRECIOS MÁS BAJOS Y ECONOMÍA DE ESCALA

Una de las principales ventajas de esta unión será ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, al tiempo que se mantendrán las identidades, marcas y operaciones independientes de Viva y Volaris, incluyendo sus certificados de operación.

Esto permitirá que los clientes sigan disfrutando de las opciones existentes sin cambios en la experiencia de viaje.

Además, la fusión permitirá economías de escala y un fortalecimiento del perfil financiero del nuevo grupo, potenciando su capacidad de inversión y expansión en rutas nacionales e internacionales.

Las acciones de la sociedad controladora seguirán cotizando públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Este movimiento marca un hito en la aviación de bajo costo en México, fortaleciendo la oferta de vuelos accesibles y contribuyendo al crecimiento del turismo y los negocios en el país.