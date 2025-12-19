UMF No. 26: ¿por qué ahora los perros también tienen lugar en la atención médica?

La Unidad de Medicina Familiar No. 26 “Condesa” del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el sur de la Ciudad de México, ha puesto en marcha un modelo de atención enfocado en la inclusión y el trato digno. Esta estrategia permite que los derechohabientes puedan ingresar y recibir servicios médicos acompañados de perros de asistencia, facilitando su movilidad y garantizando una experiencia más humana dentro de la unidad.

Se posiciona como una de las primeras unidades del IMSS en adoptar un enfoque incluyente que busca eliminar barreras físicas y sociales para las personas con discapacidad. El objetivo es que todos los pacientes, sin importar su condición, puedan acceder a los servicios de salud de manera segura, respetuosa y eficiente.

UN MODELO QUE APUESTA POR LA ATENCIÓN INCLUYENTE

La implementación de este esquema responde a la necesidad de crear espacios médicos más accesibles. Al permitir el ingreso de perros de asistencia, la unidad reconoce el papel fundamental que estos animales desempeñan en la vida de muchas personas, ya sea para apoyar la movilidad, brindar estabilidad física o contribuir al bienestar emocional.

Este modelo fue diseñado con la intención de replicarse en otras unidades médicas del país, con el fin de ofrecer una atención caracterizada por la calidad, la sensibilidad y el respeto a los derechos de los pacientes.

ADECUACIONES EN ESPACIOS Y PROCESOS INTERNOS

El director, Eduardo Abasolo Ramírez, explicó que este proyecto surge de un compromiso institucional por mejorar de forma constante los procesos internos y adaptar los espacios a las necesidades reales de la derechohabiencia.

Se realizaron adecuaciones físicas dentro de la unidad, entre ellas se encuentra la instalación de una estación de limpieza para atender cualquier eventualidad relacionada con los perros de asistencia, así como la adaptación de sanitarios de uso exclusivo para personas con discapacidad acompañadas de estos animales. También se habilitó un espacio dentro del área de laboratorio para la toma de muestras, garantizando privacidad, seguridad y comodidad tanto para los pacientes como para sus perros de apoyo.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA UNA ATENCIÓN ADECUADA

Además de las modificaciones en infraestructura, el personal de la unidad recibió capacitación específica para identificar correctamente a los perros de asistencia, revisar su documentación y comprender la importancia de no distraerlos durante su labor.

El director de la unidad destacó que estos animales cumplen funciones esenciales para sus acompañantes, por lo que es fundamental que el personal médico y administrativo actúe con conocimiento y respeto. Estas acciones, explicó, ayudan a reducir tiempos de espera, prevenir riesgos y asegurar que la atención se brinde en condiciones óptimas y conforme a la normatividad vigente.