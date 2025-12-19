Claudia Sheinbaum tomará descanso por fiestas decembrinas ¿Qué días no habrá Mañanera?

Con motivo de las fiestas decembrinas y de fin de año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció ajustes temporales en su agenda pública, lo que implicará la suspensión de la Mañanera del Pueblo en fechas específicas.

La decisión responde a un periodo de descanso que la mandataria tomará para convivir con su familia durante Navidad y Año Nuevo, una práctica que también se ha observado en administraciones anteriores.

¿EN QUÉ FECHAS NO HABRÁ MAÑANERA DEL PUEBLO?

Durante la conferencia matutina del pasado lunes 15 de diciembre, realizada desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Sheinbaum informó que su agenda política tendrá modificaciones en los últimos días del año.

La mandataria explicó brevemente que por las celebraciones decembrinas se otorgará un periodo de descanso tanto para ella como para parte del equipo que cubre sus conferencias matutinas.

La presidenta detalló que el miércoles 24 de diciembre sí se llevará a cabo la conferencia matutina, por lo que las actividades informativas se desarrollarán con normalidad ese día.

Sin embargo, durante los días jueves 25 y viernes 26 de diciembre no habrá Mañanera del Pueblo, ya que se implementará un puente con motivo de la celebración de Navidad.

Asimismo, Sheinbaum confirmó que tampoco se realizarán conferencias los días jueves 1 y viernes 2 de enero, en el marco de los festejos de Año Nuevo. De esta manera, se otorgará un periodo de descanso extendido a la fuente presidencial, retomando las actividades informativas de manera habitual en los primeros días de enero.

¿QUÉ HARÁ LA PRESIDENTA DE MÉXICO DURANTE ESTAS FECHAS?

La mandataria también comentó que existe la posibilidad de que ella misma tome unos días libres del 25 al 27 de diciembre, aunque aclaró que este descanso aún no está completamente definido.

En un tono cercano, Sheinbaum compartió que recientemente conversó con su esposo sobre la opción de realizar un breve viaje de dos o tres días, siempre y cuando las condiciones de agenda lo permitan.

Finalmente, adelantó que el 31 de diciembre lo pasará en familia, acompañada de su nieto, a quien describió como "la alegría del hogar", subrayando la importancia de estos momentos personales en medio de las responsabilidades del cargo.

Estos ajustes no representan una suspensión total de actividades del gobierno federal, sino una pausa temporal en las conferencias matutinas, las cuales se han consolidado como uno de los principales canales de comunicación del Ejecutivo con la ciudadanía.