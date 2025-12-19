Precio de la gasolina enero 2026: ¿Habrá gasolinazo al inicio de año?

Para 2026, los conductores en México deberán prepararse para un incremento en los precios de los combustibles, debido a la suspensión del estímulo fiscal que había permitido pagar un precio más bajo en estaciones de servicio. Esta medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y se mantiene desde hace varias semanas, afectando tanto a la gasolina regular como a la Premium.

Hacienda cobra el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de manera completa, lo que representa 6.45 pesos por litro de gasolina regular y 5.45 pesos por litro de la Premium. A esto se suma la tasa de 16% del Impuesto al Valor Agregado, que se aplica después del primer impuesto y que, en conjunto, duplica el costo del combustible comparado con su precio base en Estados Unidos.

Mario Di Costanzo, economista y exdiputado, alertó a través de su cuenta en X sobre la inminente alza. Según explicó, los consumidores pagarán la totalidad del impuesto, lo que se reflejará en un aumento directo al precio de los combustibles desde el primer minuto de 2026.

ULTIMA HORA : Los consumidores pagarán la totalidad del impuesto a la gasolina ; casi 6.50 por litro . Y esperen el gasolinazo en enero con un nuevo aumento al IEPS . pic.twitter.com/gYe4WcQyPL — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) November 23, 2025

CÓMO AFECTARÁ A LOS CONSUMIDORES

El ajuste del IEPS no solo será total, sino que también se aplicará conforme a la inflación registrada. Con base en el incremento del 3.61% de la inflación de la primera quincena de noviembre, el impuesto a la gasolina regular pasará de 6.45 a 6.68 pesos por litro. La Premium, por su parte, aumentará de 5.45 a 5.64 pesos por litro.

Di Costanzo señaló que este ajuste tendrá un impacto inmediato en los bolsillos de los conductores. Por ejemplo, llenar 20 litros de gasolina regular actualmente implica pagar al menos 120 pesos solo de impuesto; con el aumento de 2026, esa misma cantidad subiría alrededor de cinco pesos más. Este incremento inevitablemente repercutirá en el precio final que ven los consumidores en las estaciones de servicio.

IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y FUTURAS PROYECCIONES

El regreso del gasolinazo no solo afecta a los automovilistas, sino que también tiene un efecto indirecto en otros sectores de la economía, ya que el transporte de mercancías y servicios depende del costo de los combustibles. Analistas advierten que estos aumentos podrían trasladarse a productos y servicios, generando presiones inflacionarias adicionales.

Asimismo, expertos recuerdan que la política de ajustes automáticos del IEPS conforme a la inflación es un mecanismo recurrente que busca mantener los ingresos fiscales del país, pero que también implica que los precios de la gasolina seguirán siendo sensibles a cambios económicos y a decisiones de la Secretaría de Hacienda en los próximos años.

Los conductores mexicanos deberán considerar un mayor gasto en combustible dentro de su presupuesto familiar y estar atentos a futuros ajustes fiscales que podrían incrementar nuevamente los costos.