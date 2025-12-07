Taxistas de Obregón piden se respete tope de la gasolina

Un llamado a las autoridades y a los vendedores de gasolina a no subir el precio del combustible con el incremento al salario mínimo y que se respete el tope de 24 pesos, hicieron agrupaciones de taxistas de Obregón, quienes dependen enteramente de ese insumo para sus labores, afirmó el presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo López.

¿Qué impacto tendría el aumento del salario mínimo en el precio de la gasolina?

El dirigente del gremio dijo que los taxistas esperan que se respeten los acuerdos pactados entre el gobierno y los gasolineros del tope de 24 pesos, ya que un incremento al combustible a la par con el salario mínimo representaría un golpe duro para el gremio de Obregón.

"Cuando se tienen aumentos en el salario mínimo, por lo regular van acompañados de incrementos en los precios de todos los productos y servicios, entonces se corre el riesgo de que aumente la gasolina si no se respeta el tope de 24 pesos establecido", detalló Castillo López.

Reacciones y preocupaciones del gremio de taxistas en Obregón

Agregó que algunos de los agremiados a las cuatro organizaciones que se unieron para trabajar de forma colectiva cuentan con sistema de gas, pero no es la mayoría, ya que se corre el riesgo que ocasione daños en el motor y prefieren el medio tradicional de gasolina.

Por otro lado, el presidente de la Fundación Madrazo en Obregón dijo que un aumento en el sueldo no necesariamente representaría más viajes para los taxistas, ya que aun cuando los trabajadores obtendrán más ingresos, una posible escalada de precios en la canasta básica significaría también más egresos.

"No esperamos que haya mucho repunte, porque normalmente cuando hay algún aumento de sueldo, todo sube y eso hace que nos impacte en la economía generalizada".