Detienen en Jalisco a "Delta 1", presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este viernes 19 de diciembre de 2025 la detención de Armando "N", alias "Delta 1", identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el funcionario informó que la captura se realizó en el estado de Jalisco como resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

De acuerdo con García Harfuch, "Delta 1" es señalado por su presunta participación en homicidios, secuestros, extorsiones y el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

En un comunicado, la SSPC detalló que, tras labores de investigación e inteligencia, las fuerzas federales dieron seguimiento al ahora detenido, quien operaba en diversos municipios de Jalisco y era considerado responsable de la expansión de un grupo criminal hacia el estado de Michoacán.

Con la información recabada, se obtuvieron datos de prueba suficientes para que un juez librara una orden de reaprehensión por delitos contra la salud, específicamente por la posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

INHABILITAN LABORATORIO CLANDESTINO EN DURANGO

La detención se llevó a cabo durante recorridos de seguridad en la colonia Colinas de Atemajac, en el municipio de Zapopan, donde los agentes ubicaron al sospechoso, confirmaron su identidad y ejecutaron la orden judicial en su contra.

Armando "N" fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

En el mismo mensaje, García Harfuch informó sobre el aseguramiento e inhabilitación de un laboratorio clandestino en Durango, utilizado para la fabricación de drogas sintéticas y ubicado a aproximadamente 10 kilómetros del municipio de Tepehuanes.

En el sitio, las autoridades aseguraron cuatro reactores, 12 destiladores, ollas y bidones, 250 bultos de sosa cáustica, galones con tolueno, diversas sustancias químicas, así como maquinaria y utensilios empleados en la producción de drogas.