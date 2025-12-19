Así respondió Carlos Salinas Pliego al SAT tras adeudo de 51 millones de pesos

Ricardo Salinas Pliego, empresario y propietario de Grupo Salinas, se pronunció públicamente después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informara que su empresa deberá pagar 51 mil millones de pesos en enero de 2026 por adeudos fiscales. La respuesta del empresario se dio a través de su cuenta en X, luego de que el tema fuera abordado en la conferencia matutina del Gobierno federal.

La autoridad fiscal confirmó que ya no existen recursos legales pendientes, por lo que el cobro entrará en su fase definitiva.

¿QUÉ DIJO RICARDO SALINAS PLIEGO?

En su mensaje, Salinas Pliego escribió: “Pagamos y listo, ¿qué más? Se les está acabando su narrativa y el Tony tiene mucha cola que le pisen”, haciendo referencia a Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.

Su publicación generó reacciones entre los usuarios, uno de los cuales comentó: “¡Pues pague y listo! Seguimos esperando”. Posteriormente, el empresario publicó otro comentario sobre el retraso del cobro hasta enero, el cual fue eliminado más tarde.

Pagamos y listo, ¿qué más? Se les está acabando su narrativa y el Tony tiene mucha cola que le pisen. https://t.co/5odX4lSzf6 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

EXPLICACIÓN DEL SAT SOBRE EL ADEUDO

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Antonio Martínez Dagnino detalló que la exigencia de pago procede después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los últimos recursos legales presentados por Grupo Salinas.

El funcionario explicó que se confirmaron las decisiones del Tribunal Colegiado de Circuito, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del propio SAT, por lo que la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento.

OPCIONES DE GRUPO SALINAS PARA CUBRIR EL ADEUDO

Martínez Dagnino indicó que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, una vez notificado el requerimiento de pago en enero, comenzará el plazo para que Grupo Salinas realice el pago voluntario.

Además, los contribuyentes pueden solicitar ajustes a la baja de hasta 39% si cumplen con los criterios establecidos por la ley y las resoluciones judiciales. “En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT ajustes a la baja conforme a la Ley y a la sentencia de los tribunales”, agregó.

DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

La mandataria señaló que el caso es estrictamente legal, administrativo y fiscal, y que el Gobierno federal actuará conforme a derecho. “Se notifica en enero y esperamos que se pague, así de sencillo”, afirmó.

Sheinbaum añadió que, si las empresas aplican los beneficios que marca la ley, podrían obtener una reducción en el monto final a pagar. Asimismo, advirtió que, en caso de no cubrir el adeudo, se iniciaría un procedimiento distinto: “Si no pagan, entonces viene otro proceso, que ya sería tema posterior”.

QUÉ SIGUE TRAS LA NOTIFICACIÓN DEL SAT

Una vez recibido el requerimiento de pago, Grupo Salinas tendrá un periodo para responder y decidir si se acoge a los beneficios fiscales previstos en la ley. El SAT y la Secretaría de Hacienda informarán sobre cualquier avance del caso a partir de enero de 2026.