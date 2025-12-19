Piloto "secuestra" avión de Magnicharters en protesta por ser despedido

Un presunto incidente de "secuestro" de aeronave se registró la tarde del 19 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters se encerrara en la cabina de mando de un avión con pasajeros ya a bordo, en protesta por la falta de pago y su reciente despido.

De acuerdo con los reportes disponibles, el hecho ocurrió alrededor de las 18:10 horas, cuando el vuelo con ruta AICM–Cancún se encontraba en proceso de salida.

El piloto habría sido notificado de su despido momentos antes, lo que detonó su reacción: se encerró en la cabina e informó por el altavoz que no despegaría hasta que la aerolínea le pagara a él y a otros aproximadamente 300 compañeros.

¿QUÉ PASÓ EN EL AICM?

El piloto se encerró en la cabina con pasajeros ya abordo.

se encerró en la cabina con pasajeros ya abordo. Utilizó el sistema de altavoces para exigir diálogo con Comunicación Social del AICM y con Protección Civil .

y con . El vuelo fue suspendido y los pasajeros fueron desalojados y trasladados a la sala de espera.

y los pasajeros fueron desalojados y trasladados a la sala de espera. No se reportaron personas lesionadas ni daños a la aeronave.

Un #piloto se encerró en la cabina de un avión de #Magnicharters y lo mantuvo "#secuestrado" en el @AICM_mx, presuntamente tras haber sido despedido. Varios empleados acusaron que les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de... pic.twitter.com/2CcPqVRfiZ — Nacho Lozano (@nacholozano) December 20, 2025

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

Personal aeroportuario y autoridades intervinieron para controlar la situación. El piloto fue retirado del avión y puesto bajo custodia, siendo trasladado posteriormente a la Agencia Federal de Investigación Civil. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la apertura de una carpeta de investigación ni sobre posibles cargos.

En redes sociales comenzaron a circular videos de pasajeros molestos y confundidos, quienes reclamaban la falta de información tras la cancelación del vuelo. La suspensión dejó a decenas de

personas en espera de reprogramación y atención por parte de la aerolínea.

SIN POSTURA OFICIAL

Hasta el cierre de esta nota, Magnicharters y las autoridades del AICM no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni sobre las causas laborales que originaron el conflicto.

El incidente generó preocupación entre usuarios y reavivó el debate sobre los conflictos laborales en la aviación comercial y los protocolos de seguridad en aeropuertos del país.