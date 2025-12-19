¿Cómo funciona el nuevo modelo de búsqueda de personas desaparecidas en México?

México dio un paso relevante en la atención a la crisis de personas desaparecidas con la aprobación de un nuevo protocolo homologado por parte del Sistema Nacional de Búsqueda. El objetivo es acelerar la localización e identificación de personas mediante el uso de tecnología, una alerta nacional obligatoria y el cruce permanente de datos biométricos a través de la Plataforma Única de Identidad.

El acuerdo fue avalado en una sesión privada realizada en la Secretaría de Gobernación, donde se subrayó que este nuevo modelo fortalece la actuación del Estado y busca eliminar prácticas que retrasaban la búsqueda durante las primeras horas.

INVESTIGACIÓN INMEDIATA DESDE EL PRIMER MOMENTO

Uno de los cambios más importantes es que todo reporte de persona desaparecida deberá contar, de forma obligatoria, con una carpeta de investigación. Esto implica que los ministerios públicos ya no podrán aplazar el inicio de las indagatorias ni condicionar la búsqueda a plazos arbitrarios.

Con este nuevo esquema, la búsqueda y la investigación avanzan de manera paralela, como una sola responsabilidad del Estado, lo que busca cerrar espacios de omisión institucional.

BÚSQUEDA EN MAR Y CUERPOS DE AGUA

El nuevo protocolo incorpora formalmente la búsqueda en el mar, ríos, lagos y otros cuerpos de agua, un ámbito que durante años careció de lineamientos claros.

Para atender esta área, se estableció un mecanismo de colaboración tecnológica con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Marina, con el fin de ampliar la cobertura territorial y mejorar las capacidades de localización en zonas acuáticas.

Realizamos la 2ª sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, donde reafirmamos que con la determinación de las familias, el trabajo de las instituciones y el respaldo de la sociedad, avanzaremos hacia un país con verdad y justicia para todas las víctimas. ... pic.twitter.com/LCHixrcaIQ — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) December 15, 2025

PLATAFORMA ÚNICA DE IDENTIDAD

Uno de los ejes centrales del nuevo modelo es la Plataforma Única de Identidad, que permite el cruce constante de información biométrica y de identidad de personas desaparecidas.

Esta herramienta, que comenzó a operar el 28 de noviembre, deberá ser utilizada no solo por autoridades, sino también por empresas e instituciones de distintos sectores, entre ellos:

Instituciones financieras

Transporte y aerolíneas

Servicios de salud física y mental

Centros de atención a adicciones

Servicios de hospedaje

Asociaciones religiosas

El objetivo es ampliar los puntos de detección y facilitar la identificación de personas en distintos contextos.

ALERTA NACIONAL DE BÚSQUEDA OBLIGATORIA

El protocolo establece la activación inmediata de una alerta nacional de búsqueda, localización e identificación, la cual tendrá carácter obligatorio para todas las autoridades del país.

Esta alerta permanecerá activa hasta que la persona sea localizada y garantiza que las familias reciban información constante sobre el avance del caso.

Además, se creó el Banco Nacional de Carpetas de Investigación, que será operado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas.

FICHA DE BÚSQUEDA ÚNICA Y RECONOCIMIENTO

Otro cambio relevante es la homologación de la ficha de búsqueda a nivel nacional. Con ello se eliminan los formatos dispersos y se adopta un documento único, claro y obligatorio, que estandariza la respuesta institucional en todo el país.

El protocolo también incorpora el enfoque de larga data, reconociendo que el paso del tiempo no elimina el derecho de las personas a ser buscadas. Para los casos anteriores a la entrada en vigor del nuevo modelo, se establece la obligación de realizar análisis de contexto detallados, integrando la información aportada por las familias.

COMPROMISO DE SEGOB CONTRA LA IMPUNIDAD

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el nuevo protocolo refuerza la búsqueda de la verdad y la justicia, y aseguró que el Gobierno federal no permitirá que las desapariciones queden impunes.

Con este nuevo modelo, México busca transformar la manera en que el Estado responde ante las desapariciones, apostando por la coordinación, la tecnología y la participación activa de las familias en los procesos de búsqueda.