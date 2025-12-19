  • 24° C
Nacional / México

Así puedes hacer ponche navideño para consentir a tus seres queridos

Te explicamos cómo prepararlo de manera tradicional, con información basada en recetas y costumbres ampliamente documentadas en la gastronomía mexicana

Dic. 19, 2025
La temporada decembrina en México está marcada por reuniones familiares, posadas y bebidas tradicionales que evocan hogar. El ponche navideño es una de las más representativas: caliente, aromático y elaborado con frutas de temporada. Te explicamos cómo prepararlo de manera tradicional, con información basada en recetas y costumbres ampliamente documentadas en la gastronomía mexicana.

ORIGEN Y TRADICIÓN DEL PONCHE NAVIDEÑO

El ponche navideño llegó a México durante la época colonial y con el paso del tiempo se adaptó a los ingredientes locales. Su consumo se popularizó en las posadas, celebraciones que se realizan del 16 al 24 de diciembre, donde esta bebida simboliza convivencia y hospitalidad.

INGREDIENTES TRADICIONALES DEL PONCHE

Para preparar un ponche clásico para aproximadamente 10 personas, se utilizan frutas y especias típicas de la temporada invernal:

  • 3 litros de agua
  • 500 gramos de tejocote
  • 3 manzanas cortadas en cubos
  • 3 peras cortadas en cubos
  • 2 cañas de azúcar peladas y en trozos
  • 200 gramos de ciruela pasa
  • 1 cono de piloncillo
  • 2 ramas de canela
  • Flor de jamaica al gusto

Estos ingredientes son los más comunes en recetas tradicionales recopiladas en libros de cocina mexicana y sitios especializados en gastronomía.

PASO A PASO PARA PREPARAR PONCHE NAVIDEÑO

  • Primero, hierve el agua en una olla grande junto con la canela y el piloncillo hasta que este último se disuelva por completo.
  • Después, agrega los tejocotes previamente hervidos y pelados, seguidos de la caña de azúcar, la jamaica, las ciruelas, las manzanas y las peras.
  • Deja cocinar a fuego medio durante 30 a 40 minutos, hasta que las frutas estén suaves y el aroma sea intenso.
  • Sirve caliente y, si se desea, puede añadirse un toque de alcohol como ron o tequila, especialmente para las versiones destinadas a adultos.

BENEFICIOS DEL PONCHE EN TEMPORADA INVERNAL

Además de su valor cultural, el ponche navideño aporta vitaminas gracias a las frutas que contiene. El tejocote es rico en vitamina C, mientras que la canela ayuda a generar una sensación de calor corporal, ideal para las noches frías.

Aunque la receta tradicional es la más conocida, en distintas regiones del país se agregan ingredientes como guayaba, naranja o tamarindo. Estas variaciones mantienen la esencia del ponche, pero ofrecen sabores distintos según el gusto de cada familia.

UNA BEBIDA QUE UNE A LA FAMILIA

Preparar ponche navideño no solo es una actividad culinaria, sino una tradición que reúne a familiares y amigos alrededor de la cocina. Su aroma y sabor siguen siendo un símbolo de la Navidad mexicana y una forma sencilla de consentir a los seres queridos durante las fiestas.

Brayam Chávez
