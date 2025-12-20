Muere mujer sonorense por tuberculosis en plena calle tras no recibir atención médica en Acapulco

Una mujer enferma de tuberculosis falleció el pasado 18 de diciembre en plena vía pública, a escasos metros de una unidad médica en Acapulco, Guerrero, generando indignación y fuertes cuestionamientos sobre el acceso a la atención de salud, particularmente para personas en situación de vulnerabilidad.

MUJER ORIGINARIA DE SONORA MUERE POR TUBERCULOSIS EN LA VÍA PÚBLICA

La mañana del jueves 18 de diciembre, minutos después de las 09:00 horas, una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una mujer que se encontraba tirada sobre la banqueta en la calle Del Rastro, casi esquina con Río Bravo, en la colonia Hogar Moderno.

Al arribar al sitio, personal de emergencia confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como Sarahí Campos Arizmendi, de 42 años de edad, originaria de Nogales, Sonora.

¿POR QUÉ SE LE NEGÓ LA ATENCIÓN MÉDICA?

De acuerdo con el testimonio de una trabajadora del hospital, la mujer vivía en la colonia Ejido "en calidad de indigente". Testigos señalaron que Sarahí había ingresado momentos antes a la Unidad Médica de Hogar Moderno para solicitar atención médica debido a su delicado estado de salud.

Sin embargo, según las versiones recabadas, el personal le negó la atención argumentando que no contaban con los protocolos ni los recursos necesarios para atender casos de tuberculosis.

Ante esta situación, le sugirieron trasladarse al Hospital General ubicado en el poblado de El Quemado, al considerar que los síntomas que presentaba coincidían con los de esta enfermedad infecciosa.

Lamentablemente, poco después de salir del centro de salud, la mujer colapsó en el exterior y murió sin recibir atención médica oportuna.

Elementos de la Policía Estatal, agentes ministeriales y personal de la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley.

Cabe destacar que el medio El Sur de Acapulco informó que desde el año pasado el centro de salud de la colonia Hogar Moderno inició su proceso de incorporación al sistema IMSS-Bienestar, con el objetivo de ofrecer atención médica especializada las 24 horas.

Así lo había declarado el entonces director de Salud municipal, Aniceto Leguizamo Dimas, lo que hoy pone en tela de juicio el estado real de dicha transición.

La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Aunque suele afectar principalmente a los pulmones, también puede dañar otros órganos como los riñones, la columna vertebral o el cerebro.

Existen dos formas de la enfermedad: la tuberculosis latente, en la que la bacteria permanece inactiva en el cuerpo, y la tuberculosis activa, que provoca síntomas y puede ser mortal si no se trata adecuadamente.

El contagio ocurre a través del aire, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando microgotas que pueden ser inhaladas por otras personas.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, pérdida de peso sin causa aparente, debilidad, tos persistente por más de tres semanas, dolor en el pecho y, en casos avanzados, tos con sangre.

Este caso no solo evidencia los riesgos de una enfermedad grave como la tuberculosis, sino también las fallas estructurales del sistema de salud y la urgente necesidad de garantizar atención médica digna, oportuna y sin discriminación.