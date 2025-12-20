Tráiler choca con Tren Interoceánico en Chiapas: 148 personas iban a bordo

Un accidente ocurrido en el municipio de Pichucalco, en Chiapas, involucró a un tráiler que se atravesó en el paso del Tren Interoceánico de México, el cual transportaba 148 pasajeros en su recorrido entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Pakal Ná, Chiapas. A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades informaron que, afortunadamente, no hubo víctimas mortales ni personas heridas.

El incidente ocurrió esta mañana, cuando el tráiler intentó cruzar las vías en el momento en que el tren avanzaba, lo que resultó en una colisión entre ambos vehículos.

Según un comunicado oficial emitido por el Ferrocarril Interoceánico, ninguno de los pasajeros ni los miembros de la tripulación del tren sufrieron lesiones. De igual manera, no se reportaron daños humanos, lo que fue un alivio para todos los involucrados.

DAÑOS MATERIALES Y PLAN DE CONTINGENCIA

A pesar de que no hubo víctimas, la máquina del tren sufrió daños significativos a causa del impacto. Esto provocó que se activara inmediatamente un plan de contingencia para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros.

En este plan se incluyó el envío de un tren de reemplazo y la movilización de autobuses para continuar con el traslado de los viajeros hasta sus destinos previstos.

Las autoridades señalaron que el personal de seguridad del tren y de emergencias trabajaron rápidamente para evaluar la situación y coordinar las medidas necesarias para evitar mayores inconvenientes. Afortunadamente, debido a la rápida respuesta, el servicio ferroviario se reanudó con normalidad después de unas horas.

MANTIENEN COMPROMISO CON SEGURIDAD DE VIAJEROS

El Tren Interoceánico de México, una obra emblemática del gobierno federal, fue inaugurado parcialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia para promover el desarrollo económico y social en el sureste del país.

A lo largo de su implementación, el proyecto ha tenido como uno de sus principales objetivos mejorar la conectividad y seguridad en las regiones más marginadas del sureste mexicano.

En su comunicado, el Ferrocarril Interoceánico reiteró su "compromiso con la seguridad y la operación responsable" del servicio ferroviario, destacando que el incidente no afectó su propósito de seguir operando de manera segura y eficiente.