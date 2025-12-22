  • 24° C
Nacional / México

Sheinbaum actúa tras soborno viral a conductora: cero tolerancia para funcionarios corruptos

La presidenta anuncia sanciones inmediatas para servidores públicos involucrados en actos indebidos, reforzando el compromiso con la transparencia

Dic. 22, 2025
La presidenta Sheinbaum durante la conferencia matutina, donde anunció medidas contra funcionarios involucrados en actos de corrupción
La presidenta Sheinbaum durante la conferencia matutina, donde anunció medidas contra funcionarios involucrados en actos de corrupción

Durante la conferencia matutina de este lunes 22 de diciembre, la presidenta de México se refirió a los recientes hechos de corrupción que se han viralizado en redes sociales, donde un funcionario del Instituto Nacional de Migración fue captado pidiendo dinero a mexicanos que regresaban al país.

La mandataria aseguró que no se permitirá ningún acto de corrupción de este tipo y recordó que todos los servidores públicos que sean sorprendidos solicitando dinero a ciudadanos enfrentarán sanciones severas. “La corrupción no tiene cabida en el gobierno y vamos a actuar con firmeza para que cualquier irregularidad sea sancionada”, destacó.

imagen-cuerpo

El pronunciamiento de la presidenta se da después de que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, informara que un agente de la policía de movilidad fue dado de baja tras ser exhibido recibiendo dinero en efectivo de una automovilista que había cometido una infracción. En el video que circula en redes sociales, se observa cómo el policía ofrece a la conductora la opción de pagarle directamente para evitar que su vehículo fuera remolcado. Finalmente, la mujer accede a dar 20 dólares al agente, en un claro acto de soborno.

Burgueño enfatizó que este tipo de comportamientos son inaceptables y pidió a la ciudadanía continuar denunciando irregularidades, al mismo tiempo que exhortó a los funcionarios a cumplir con la ley y mantener la ética en su labor. “Mano dura contra cualquier servidor público que cometa actos de corrupción. Este es un asunto serio y debemos dar el ejemplo”, señaló el alcalde.

Con estas declaraciones, la presidencia refuerza el mensaje de cero tolerancia a la corrupción y confirma que cualquier funcionario involucrado en prácticas indebidas enfrentará consecuencias inmediatas, reafirmando el compromiso del gobierno de garantizar transparencia y legalidad en el servicio público.

Fernanda Rodríguez
