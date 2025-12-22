¿Es gripe o Influenza? Conoce los síntomas clave y las medidas del IMSS para esta temporada

Con la llegada de la temporada invernal, las enfermedades respiratorias se vuelven protagonistas indeseadas. Entre estornudos, tos y malestares generales, surge una duda común: ¿se trata de una simple gripe o de influenza?

Aunque suelen confundirse, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda que puede presentar complicaciones serias si no se atiende de forma adecuada.

Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reforzado la información preventiva para que la población sepa identificar los síntomas y actúe a tiempo.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA INFLUENZA?

De acuerdo con el IMSS, la influenza se transmite fácilmente de persona a persona. El virus entra al organismo por la boca, la nariz y los ojos, principalmente a través de las gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar.

También puede contagiarse mediante el contacto directo, como saludar de mano, dar un beso o un abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria.

Además, el virus no descansa, pues el contagio también ocurre al tocar superficies contaminadas, como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables o telas.

SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA

En cuanto a los síntomas, la influenza suele manifestarse con:

Fiebre mayor a 38 grados centígrados

Tos

Dolor de cabeza

Escurrimiento y congestión nasal

Enrojecimiento de la nariz

Dolor de articulaciones y muscular

Decaimiento intenso o postración

Dolor al tragar

Dolor de pecho

Malestar estomacal

Diarrea

A diferencia de un resfriado común, estos síntomas aparecen de forma más abrupta y con mayor intensidad.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO CONTRA LA INFLUENZA?

El tratamiento recomendado por el IMSS es claro y directo: tomar muchos líquidos, permanecer en casa en reposo, no automedicarse y solicitar atención médica de inmediato. El personal de salud es el único capacitado para indicar el tratamiento antiviral específico contra la influenza, además de medicamentos que ayuden a aliviar el resto de los síntomas.

Para protegerte, la institución insiste en medidas básicas pero efectivas: vacunarte si aún no lo has hecho, evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, abrigarte adecuadamente con gorro, guantes, bufanda que cubra nariz y boca, y calcetines gruesos.

Además, se recomienda consumir frutas y verduras, especialmente las amarillas y verdes, para fortalecer el sistema inmunológico.

Si es posible, evita el contacto con personas con enfermedades respiratorias y, ante cualquier síntoma compatible con influenza, acude a consulta médica y evita la automedicación.

Ante la duda, la institución recomienda no tomarlo a la ligera. La influenza no es "una gripita fuerte" y atenderla a tiempo puede marcar la diferencia. Tu salud, y la de quienes te rodean, lo agradecerá.