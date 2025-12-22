Sheinbaum confirma mayor apoyo al proyecto de la carretera Guaymas–Chihuahua para 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó nuevos detalles sobre uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para el norte del país: la modernización de la carretera Guaymas–Chihuahua, una obra clave para fortalecer la conectividad entre Sonora y Chihuahua y detonar el desarrollo económico de la región.

DETALLES CONFIRMADOS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA GUAYMAS–CHIHUAHUA

Durante la conferencia matutina del lunes 22 de diciembre, la mandataria fue cuestionada sobre los planes del Gobierno Federal para Sonora, donde destacó que esta carretera recibirá un "mayor impulso" en los próximos años.

Se trata de un proyecto que inició en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, de acuerdo con Sheinbaum, ahora será fortalecido con una visión de largo plazo.

"Ahí en Sonora le vamos a dar más impulso a la carretera Guaymas–Chihuahua, que inició con el presidente López Obrador, en realidad eran recursos que venían de la propia Asipona del Puerto de Guaymas y ahora le vamos a dar un mayor impulso", señaló la presidenta.

Aunado a ello, aclaró que todavía no se han definido los montos adicionales ni el mecanismo específico para acelerar las obras.

La modernización de esta ruta estratégica ya había sido anunciada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a principios de 2025, cuando se informó que los trabajos iniciarían formalmente en 2026.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PROYECTO EN SONORA Y CHIHUAHUA

El plan contempla la intervención de 347 kilómetros, con una inversión estimada de 18 mil 141 millones de pesos, y una duración aproximada de cuatro años.

El proyecto prevé la modernización del camino a dos carriles con acotamientos, lo que permitirá mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de traslado y fortalecer la conexión entre el puerto de Guaymas y el estado de Chihuahua, un corredor fundamental para el comercio, la logística y la movilidad de mercancías hacia el centro y norte del país.

Además, se estima que la obra generará 33 mil 591 empleos directos e indirectos, convirtiéndose en un motor económico para diversas comunidades de ambas entidades.

En ese mismo espacio, Claudia Sheinbaum adelantó que a inicios de 2026 presentará un programa de mayor inversión pública, que contempla recursos federales y esquemas mixtos.

La presidenta recordó que 2025 marcó el arranque de la mayoría de las obras estratégicas de su sexenio, como trenes, carreteras, proyectos de agua y vivienda social, por lo que el siguiente año será clave para acelerar su avance.

"Va a ayudar al impulso de la economía", subrayó Sheinbaum, dejando claro que la infraestructura seguirá siendo uno de los pilares de su gobierno, con especial atención en regiones estratégicas como el norte del país, donde la carretera Guaymas–Chihuahua se perfila como una pieza central del desarrollo regional.