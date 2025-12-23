Hallan muerto al último tripulante del avión de la Marina siniestrado en Texas

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el hallazgo sin vida del último tripulante que permanecía desaparecido tras el accidente de una aeronave de la Marina ocurrido en Texas, Estados Unidos. Con este reporte, el saldo final del siniestro asciende a seis personas fallecidas y dos rescatadas con vida.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Semar el 23 de diciembre, el cuerpo fue localizado con el apoyo de autoridades locales, luego de intensas labores de búsqueda. "Lamentablemente, fue encontrado sin vida", señaló la institución al informar sobre la conclusión de los trabajos para ubicar a todos los ocupantes.

La aeronave cumplía una misión de apoyo médico cuando sufrió el percance. Un día antes del hallazgo, la Marina había confirmado que a bordo viajaban ocho personas en total: cuatro integrantes del personal naval y cuatro pasajeros.

Tras el accidente, dos personas fueron rescatadas y, según la dependencia, se reportan estables y bajo atención médica especializada.

UN TRABAJO DE BÚSQUEDA COORDINADO

Desde las primeras horas posteriores al incidente, autoridades mexicanas activaron mecanismos de coordinación binacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades locales de Estados Unidos para brindar acompañamiento y apoyo consular.

En su reporte más reciente, la Semar destacó el respaldo recibido por parte del Consulado de México en Houston, así como la colaboración de las autoridades estadounidenses en las tareas de búsqueda, rescate y atención a los afectados.

La institución también reiteró su compromiso de ofrecer acompañamiento integral a las familias de las personas fallecidas durante este difícil momento.

Las causas del accidente continúan bajo investigación por las instancias correspondientes, mientras se mantienen los protocolos de apoyo médico y consular para los sobrevivientes y de asistencia a los deudos.