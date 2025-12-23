¿Viajas a Estados Unidos? Escaneo facial obligatorio a partir del 26 de diciembre: esto es lo que debes saber

A partir del 26 de diciembre de 2025, todas las personas que no tengan ciudadanía estadounidense deberán someterse a un control biométrico obligatorio al ingresar y salir de Estados Unidos. La medida incluye a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y también a residentes legales permanentes, como quienes cuentan con green card.

La nueva normativa fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y será operada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El objetivo principal es reforzar la seguridad nacional y mejorar el seguimiento de los viajeros que entran y salen del país.

¿A QUIÉNES APLICA LA NUEVA REGLA?

El control será obligatorio para todos los ciudadanos extranjeros que crucen por aeropuertos, puertos marítimos o cruces terrestres. A diferencia de normas anteriores, esta política elimina varias excepciones, incluyendo a diplomáticos, a la mayoría de ciudadanos canadienses y a grupos de edad que antes estaban exentos, como menores de 14 años y adultos mayores.

El sistema utilizará tecnología de reconocimiento facial para comparar imágenes captadas en tiempo real con fotografías almacenadas en pasaportes y visas oficiales. Con esto, las autoridades buscan tener un registro más preciso del tiempo de estancia de cada visitante. El proceso podrá incluir huellas dactilares, escaneo del iris y, en algunos casos, registros de voz u otros datos que el DHS considere necesarios. Esta información permitirá detectar personas que excedan el tiempo permitido de su visa o que usen documentos falsos.

QUÉ PASARÁ CON LOS CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES

Los ciudadanos de Estados Unidos no estarán obligados a participar en este sistema. Sin embargo, podrán hacerlo de manera voluntaria. Quienes no deseen someterse al escaneo facial podrán pedir una revisión manual de su pasaporte con un oficial de CBP o personal de la aerolínea.

Si a un ciudadano se le toma una fotografía durante el proceso, la norma establece que esta deberá eliminarse en un plazo máximo de 12 horas, una vez confirmada su identidad.

Aunque la norma entra en vigor a nivel nacional el 26 de diciembre de 2025, las autoridades reconocen que su aplicación total en todos los puntos de entrada podría tardar entre tres y cinco años. El tiempo dependerá de la infraestructura tecnológica disponible en cada puerto de entrada. La regla será obligatoria sin importar el estado por el que se viaje o el medio de transporte utilizado.

Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el tiempo de resguardo de la información. Para los no ciudadanos, los datos biométricos podrían almacenarse hasta por 75 años.

Ante las preocupaciones por la privacidad, el DHS aseguró que la recopilación y uso de esta información estará regulada por leyes federales, como la Privacy Act de 1974 y otras normativas que establecen límites claros sobre cómo se recopilan, usan y eliminan los datos personales.

DOCUMENTACIÓN ESENCIAL PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS

Las autoridades recomiendan a los viajeros preparar con anticipación sus documentos y considerar tiempos extra en aeropuertos y cruces fronterizos. Estos son los documentos básicos que se deberán presentar:

Pasaporte vigente

Visa válida (como B1/B2 para turismo) o ESTA, según corresponda

Formulario I-94, requerido para la mayoría de los no ciudadanos

Cómo demostrar tu intención de regreso:

Boleto de salida del país

Prueba de recursos económicos suficientes para la estancia

Itinerario claro del viaje

Qué deben tomar en cuenta los viajeros_