"Ni me meto", Sheinbaum fija postura ante el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos

Durante la conferencia matutina de este martes 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el gobierno de México mantiene una postura firme de no intervención frente al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, pese a la reciente escalada de tensiones en la región.

La mandataria explicó que, aunque México se mantiene en comunicación con países de América Latina para dar seguimiento a la situación, la política exterior del país se rige por principios constitucionales como el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum señaló, que México seguirá atento a los acontecimientos y dispuesto a colaborar únicamente a través del diálogo. Aclaró que cualquier apoyo que se brinde será siempre desde la vía diplomática y sin intervenir en asuntos internos de otras naciones. Subrayó que esta postura ha sido una constante histórica del país y que responde tanto a convicciones políticas como al mandato de la Constitución. “México siempre ha apostado por la paz y el entendimiento entre naciones”, afirmó.

UNA POSTURA MÁS ALLÁ DE GOBIERNOS ESPECÍFICOS



Al ser cuestionada sobre las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump hacia el gobierno de Venezuela, Sheinbaum destacó que la posición mexicana no está ligada a una figura política en particular, sino a un principio general.

Indicó que México rechaza cualquier tipo de intervención o presión externa y respalda la solución pacífica de los conflictos, sin importar quién gobierne en los países involucrados. Añadió que apoyar una acción distinta sería una falta grave a la Constitución.

La presidenta también informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores participará en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde se expondrá la postura oficial de México a favor del diálogo y la paz.

Esto ocurre luego de que el presidente estadounidense ordenara el bloqueo de buques petroleros en Venezuela, una decisión que aumentó la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre una posible carta enviada por el mandatario venezolano, Sheinbaum dijo no tener conocimiento, pero reiteró que la posición mexicana se mantiene sin cambios: no intervención y solución pacífica de los conflictos.