León XIV llama a sacerdotes a vivir una fidelidad activa y para el futuro

El papa León XIV ha publicado la Carta Apostólica "Una fidelidad que genera futuro", dirigida a los presbíteros del mundo, con motivo del LX aniversario de los decretos conciliares Optatam Totius y Presbyterorum Ordinis.

Firmada el 8 de diciembre de 2025, esta carta reflexiona sobre la identidad, misión y futuro del sacerdocio, subrayando la importancia de la fidelidad en la vida sacerdotal como clave para la renovación de la Iglesia.

VIVIR UNA FIDELIDAD ACTIVA Y GENERADORA DE FUTURO

El papa destaca que el futuro de la Iglesia depende de un ministerio presbiteral profundamente animado por el espíritu de Cristo. En este contexto, insta a los sacerdotes a vivir una fidelidad activa y generadora de futuro, que no solo refuerce su misión apostólica, sino que también permita transmitir la alegría de la vocación presbiteral.

Además, el pontífice llama a los sacerdotes a revitalizar su ministerio a la luz de los decretos del Concilio Vaticano II, recordando que estos textos, promulgados en 1965, siguen siendo fundamentales para entender el rol del sacerdocio.

Alientan a los presbíteros a abrazar su vocación con un espíritu de renovación constante, comprometidos con el servicio, la fraternidad y la sinodalidad.

CINCO CLAVES PARA EL BUEN SACERDOCIO

La carta también resalta cinco aspectos clave de la fidelidad sacerdotal: servicio, fraternidad, sinodalidad, misión y futuro. Cada uno de estos aspectos se presenta como un pilar esencial para fortalecer la identidad sacerdotal en tiempos de fragilidad y desafío, y para asegurar un futuro vibrante para la Iglesia.

De esta manera "Una fidelidad que genera futuro" es un llamado a los sacerdotes para ser fieles no solo a su misión, sino al futuro de la Iglesia, manteniendo siempre viva la conexión con Cristo y su pueblo, y trabajando juntos por un mundo más esperanzador y fraterno.