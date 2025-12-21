Departamento de justicia de estados unidos retira las fotografías del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) salió al paso de la polémica generada tras la eliminación de imágenes y documentos de los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein, difundidos recientemente por orden del Congreso. La dependencia negó que el presidente Donald Trump haya intervenido en la decisión y aseguró que la medida respondió a razones legales y a solicitudes de organizaciones que representan a víctimas.

De acuerdo con el DOJ, el objetivo principal fue evitar la exposición de identidades sensibles, luego de detectar que algunas fotografías podían afectar a mujeres que no forman parte de procesos judiciales ni han dado su consentimiento para aparecer en material público.

POR QUÉ SE RETIRARON IMÁGENES DE LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN

Tras la publicación inicial de miles de páginas, el Departamento de Justicia recibió inquietudes relacionadas con la identidad de varias mujeres que aparecían en algunas de las fotografías difundidas. Así lo explicó el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Según declaró a NBC, la decisión de retirar las imágenes se tomó únicamente después de conocer esas preocupaciones y no tuvo relación alguna con el presidente Trump. Aseguró que la dependencia actuó conforme a la ley y a su obligación de proteger a posibles víctimas o personas vulnerables.

FOTOS DE TRUMP APARECÍAN EN PARTE DEL MATERIAL RETIRADO

Entre los documentos eliminados se encontraba una imagen de un escritorio con fotografías de Jeffrey Epstein junto a distintas personalidades públicas. En esa escena se podían apreciar fotos de Donald Trump acompañado de mujeres en traje de baño, guardadas dentro de un cajón.

Blanche rechazó que la presencia de Trump en ese material haya influido en la decisión y calificó como absurda la idea de que se retirara una sola imagen por ese motivo. Recordó que desde hace años existen numerosas fotografías públicas donde Epstein y Trump aparecen juntos.

QUÉ OTROS MATERIALES FUERON ELIMINADOS TEMPORALMENTE

Además de las imágenes, reportes de NBC News señalaron que el DOJ también retiró otros tipos de contenido para su revisión, entre ellos:

Obras de arte con contenido sexual explícito.

sexual explícito. Fotografías de buzones llenos de sobres.

Una página de un cuaderno con nombres y números telefónicos.

La dependencia aclaró que todo el material sigue bajo análisis y que será publicado nuevamente una vez que se realicen las censuras necesarias para cumplir con la ley.

LA RELACIÓN ENTRE DONALD TRUMP Y JEFFREY EPSTEIN

El vínculo entre Trump y Epstein ha sido motivo de atención política y mediática durante años. El expresidente ha sostenido que rompió cualquier relación con el financiero en 2004, antes de que Epstein enfrentara por primera vez acusaciones formales por abuso y explotación sexual de menores.

Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019, mientras esperaba juicio. Las autoridades concluyeron oficialmente que su fallecimiento fue un suicidio, aunque el caso continúa rodeado de dudas y teorías.

CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO POR LA RETIRADA DE IMÁGENES

La decisión del Departamento de Justicia provocó fuertes reacciones entre legisladores demócratas, quienes acusaron al Gobierno de incumplir la ley de transparencia que ordena la divulgación de los archivos.

El congresista Jamie Raskin señaló que la eliminación de imágenes da la impresión de un posible encubrimiento. Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que si se están retirando documentos ahora, podría haber más información que se intenta ocultar.

El senador Dick Durbin, figura clave en el Comité Judicial, anunció que su partido investigará si la medida representa una violación a la ley.

REACCIONES DE OTROS LEGISLADORES, INCLUSO REPUBLICANOS

Las críticas no se limitaron al Partido Demócrata. El congresista republicano Thomas Massie calificó la acción como una ocultación selectiva, mientras que el senador Rand Paul advirtió que cualquier señal de falta de transparencia seguirá persiguiendo al Gobierno durante los próximos meses.

Desde la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries exigió que el Departamento de Justicia entregue una explicación escrita en un plazo máximo de 15 días.

LA POSTURA FINAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

En un comunicado difundido en la red social X, el DOJ defendió el proceso de revisión gradual de los archivos y aseguró que continuará evaluando fotografías y documentos conforme reciba información adicional.

Todd Blanche reiteró que no existe ningún intento de proteger a Donald Trump y que la publicación escalonada de los archivos busca equilibrar la transparencia con la protección de las víctimas, evitando daños innecesarios a personas que no están involucradas directamente en los delitos investigados.