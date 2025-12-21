¿Quién era James Ransone, el actor de IT que murió a los 46 años? Esto se sabe sobre su muerte y carrera

El mundo del entretenimiento estadounidense y los seguidores de series y películas populares están de luto tras la confirmación de la muerte del actor James Ransone, conocido por su trabajo en producciones como The Wire e It: Chapter Two. Ransone falleció a los 46 años en Los Ángeles, y las autoridades han determinado que su muerte fue un suicidio.

QUIÉN FUE JAMES RANSONE

Nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Comenzó su carrera como actor a principios de los años 2000 y con el tiempo se ganó el reconocimiento tanto en televisión como en cine gracias a una carrera variada que abarcó desde dramas intensos hasta películas de terror.

Uno de sus primeros papeles importantes fue en la aclamada serie The Wire de HBO, donde interpretó a Ziggy Sobotka en la segunda temporada. Este personaje, un joven cargado de conflictos personales, se convirtió en uno de los más recordados de la serie.

Además de The Wire, Ransone participó en otras producciones de prestigio como Generation Kill, Treme, Bosch, CSI: Crime Scene Investigation y Hawaii Five-0. En cine, apareció en títulos como Sinister (2012), Sinister 2 (2015), Tangerine (2015), Mr. Right (2015), The Black Phone (2021) y la secuela Black Phone 2 (2025). Su papel como el adulto Eddie Kaspbrak en It: Chapter Two (2019) lo llevó a una amplia audiencia internacional dentro del género de terror.

LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE

El pasado viernes 19 de diciembre de 2025, Ransone fue hallado sin vida en un cobertizo de una propiedad en Los Ángeles. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de su muerte fue un suicidio por ahorcamiento. La policía local respondió a una llamada sobre una emergencia y no se sospechó de ningún acto delictivo relacionado con su fallecimiento.

Tras el anuncio oficial, colegas, fans y amigos expresaron su dolor en redes sociales, recordándolo no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su honestidad al hablar de sus propias luchas personales.

No solo fue conocido por sus papeles, también por su franqueza al hablar sobre experiencias difíciles en su vida. En 2021 compartió que había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, un tema que explicó con detalles para crear conciencia sobre los efectos duraderos de ese tipo de traumas. Además, luchó contra la adicción en su juventud y logró mantenerse sobrio durante muchos años, un proceso que en entrevistas anteriores describió como parte importante de su crecimiento personal.

Estaba casado con Jamie McPhee y era padre de dos hijos. Tras su muerte, su familia compartió mensajes de agradecimiento por el cariño recibido y alentó a sus seguidores a apoyar la salud mental, incluyendo recaudaciones en favor de organizaciones dedicadas a ese mismo fin.

UN LEGADO DURADERO

La carrera de Ransone fue amplia y diversa, dejando un legado tanto en la pantalla chica como en el cine. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y sentir cercanía con el público garantizó que su trabajo siguiera siendo recordado más allá de su muerte. Su partida deja un profundo impacto entre quienes disfrutaron de sus actuaciones y también entre quienes reconocen su apertura para hablar de temas difíciles que afectan a muchas personas.

El fallecimiento de James Ransone subraya la importancia de abordar el bienestar emocional y buscar ayuda cuando se enfrentan momentos difíciles, recordando que hablar de salud mental es esencial para el apoyo de quienes lo necesitan.