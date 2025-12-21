¿Dos asientos en avión para pasajeros de talla grande? Southwest Airlines aplicará nueva regla en 2026

La aerolínea estadounidense Southwest Airlines confirmó un cambio relevante en sus reglas de viaje que impactará directamente a pasajeros de talla grande. A partir del 27 de enero de 2026, quienes no puedan acomodarse en un solo asiento estándar deberán reservar y pagar dos asientos desde el momento de adquirir su boleto, como parte de una nueva política que busca mayor orden y uniformidad en sus vuelos.

NUEVA POLÍTICA PARA PASAJEROS QUE REQUIEREN MÁS ESPACIO

De acuerdo con la compañía, los viajeros que no se ajusten a las nuevas pautas podrían verse obligados a pagar un asiento adicional en el aeropuerto o enfrentar la reprogramación de su vuelo si la aeronave se encuentra completamente llena. Southwest, señaló que la medida tiene como objetivo ofrecer mayor comodidad y seguridad tanto para los pasajeros como para la tripulación.

Con este ajuste, la aerolínea eliminará su anterior esquema conocido como "Cliente de gran tamaño", el cual permitía comprar un asiento extra y solicitar el reembolso una vez concluido el viaje. Bajo la nueva normativa, el segundo asiento solo será reembolsable si el vuelo no estuvo lleno, ambos lugares pertenecen a la misma tarifa y la solicitud se realiza dentro de los 90 días posteriores al vuelo.

EL APOYABRAZOS MARCARÁ EL LÍMITE ENTRE ASIENTOS

Southwest, explicó que el apoyabrazos será considerado el límite físico entre asientos, aunque no se detallaron criterios específicos sobre cuándo una persona deberá adquirir un segundo lugar. En los casos en que un pasajero llegue sin haber reservado el espacio adicional y no haya disponibilidad, la aerolínea gestionará su traslado a otro vuelo.

La entrada en vigor de esta medida coincide con otras transformaciones importantes dentro de la compañía. En la misma fecha finalizará el modelo de asientos abiertos, ya que la asignación de lugares será determinada previamente por la aerolínea. Además, desde mayo de 2025 Southwest comenzó a cobrar por el equipaje y anunció tarifas adicionales para asientos con mayor espacio para las piernas.

SOUTHWEST SE ALINEA CON OTRAS AEROLÍNEAS

Con esta actualización, Southwest Airlines se suma a otras grandes compañías estadounidenses que aplican políticas similares para pasajeros que requieren más espacio, como American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines y Frontier Airlines. Estos cambios forman parte de una nueva estrategia comercial que busca modernizar sus operaciones y diversificar sus fuentes de ingreso.

Southwest Airlines deja atrás varias de las políticas que durante años la distinguieron dentro de la industria aérea, marcando una nueva etapa en su modelo de servicio y adaptándose a las tendencias actuales del transporte aéreo en Estados Unidos.