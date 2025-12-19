Crean en Colombia el primer nacimiento de hielo a tamaño real: una experiencia única de fe

Por primera vez en Colombia, los fieles católicos pueden visitar un nacimiento de hielo con figuras de tamaño natural, una obra inédita que se encuentra en la parroquia San Cayetano, perteneciente a la Diócesis de Fontibón, en Bogotá.

Este pesebre de hielo es una donación de la empresa colombiana Hielo Iglú y está instalado dentro de un contenedor especial ubicado en las instalaciones parroquiales.

En su interior, a una temperatura aproximada de -12 °C, los visitantes pueden contemplar las figuras de la Sagrada Familia, los Reyes Magos con sus ofrendas, un ángel y otras representaciones religiosas. La elaboración de esta obra artística tomó cerca de un mes.

Anderson García Giraldo, gerente de Hielo Iglú en la capital colombiana, afirmó que se trata de una iniciativa sin precedentes. "En Bogotá nunca ha existido un pesebre en hielo y mucho menos de tamaño real. En Colombia tampoco, y hasta donde hemos investigado, en América no se ha realizado algo similar. Por eso lo llamamos ´de Colombia para el mundo´", señaló.

UN COMPLETO RECORRIDO ESPIRITUAL FRÍO

Antes de ingresar al contenedor, los asistentes pueden realizar un recorrido espiritual por varias esculturas religiosas, entre ellas San José, San Francisco, la Virgen Desatanudos, San Ignacio de Loyola, la Virgen de Fátima y San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, explicó el párroco Arnoby Álvarez.

El sacerdote también invitó a los fieles a encomendarse a la Virgen Desatanudos, a quien describió como protectora de las parejas, las familias y las relaciones. "Ella desata los nudos de la vida y a ella le entregamos todo", expresó.

Durante la visita, cada persona recibe un listón en el que puede escribir una intención personal. Según el padre Álvarez, se trata de "ese nudo del alma que roba la paz y no deja dormir, para entregárselo a Nuestra Señora y pedirle salud, paz y bienestar para nuestras familias".

Finalmente, el párroco resaltó el compromiso de la comunidad parroquial para ofrecer una auténtica experiencia espiritual a los visitantes. "Cuando me preguntan de quién fue la idea, digo que María movió todo, desató los nudos y trajo a las personas que tenían que llegar", concluyó.