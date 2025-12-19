Defensa de Genaro García Luna busca anular su condena en Estados Unidos

La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, presentó una apelación contra la sentencia de más de 38 años de prisión que le fue impuesta en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

Los abogados solicitaron que el fallo sea anulado o que el juicio sea reabierto, al argumentar que durante el proceso judicial se cometieron diversas irregularidades que afectaron el derecho a una defensa justa.

SEÑALAN FALLAS GRAVES DURANTE EL JUICIO

De acuerdo con la apelación, el equipo legal de García Luna sostiene que el tribunal incurrió en al menos cinco fallas relevantes. Entre los señalamientos destaca que el juzgado habría admitido declaraciones falsas de testigos y que se ocultaron pruebas que podían favorecer al exfuncionario.

También se acusa que el juez impidió la realización de contrainterrogatorios a testigos considerados clave para el caso, lo que, según la defensa, limitó la posibilidad de cuestionar la credibilidad de los testimonios presentados por la fiscalía.

ACCESO LIMITADO A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Otro de los reclamos expuestos en la apelación es que no se permitió a los abogados del sentenciado acceder a información clasificada como confidencial, la cual podría haber sido relevante para su estrategia legal.

Además, la defensa sostiene que el juez permitió la presentación de pruebas con valor probatorio limitado por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y negó la posibilidad de realizar una audiencia para solicitar un nuevo juicio.

El recurso legal fue presentado el pasado 18 de diciembre, último día del plazo otorgado para interponer la apelación. Ahora será una corte estadounidense la encargada de analizar los argumentos y resolver si procede o no la solicitud de la defensa.

LA CONDENA CONTRA GARCÍA LUNA

Genaro García Luna fue sentenciado a más de 38 años y ocho meses de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante su gestión como responsable de la seguridad pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

El caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos por la magnitud de los cargos y por el impacto político y judicial que ha tenido tanto en México como en Estados Unidos.