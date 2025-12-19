¿Qué son los "Patriot Games" anunciados por Trump? Conoce el nuevo evento comparado con "Los Juegos del Hambre"

El presidente, Donald Trump, volvió a generar conversación dentro y fuera de Estados Unidos tras dar a conocer un nuevo evento nacional llamado "Patriot Games". La propuesta forma parte de los festejos por el 250 aniversario del país en 2026 y fue presentada como una competencia deportiva de carácter patriótico. Sin embargo, el anuncio no tardó en provocar reacciones, bromas y críticas en redes sociales, donde varios usuarios lo relacionaron con la saga Los Juegos del Hambre.

El anuncio se realizó el jueves 18 de diciembre desde la Casa Blanca. Trump explicó que el evento consistirán en una competencia deportiva de cuatro días, participarán estudiantes de preparatoria de todo Estados Unidos. Cada estado y territorio estará representado por un joven y una joven, quienes competirán a nivel nacional. El presidente señaló que el objetivo es destacar el talento juvenil, el esfuerzo y el espíritu competitivo, aunque no detalló qué disciplinas se incluirán, cómo será el formato de las pruebas ni el método exacto de selección de los participantes.

Trump dejó claro que se trata de una competencia deportiva tradicional, sin elementos extremos o castigos fuera de lo habitual en este tipo de eventos, y que busca reforzar valores de identidad y unidad nacional.

LAS COMPARACIONES CON LOS JUEGOS DEL HAMBRE NO TARDARON EN APARECER

A pesar del enfoque oficial, el diseño general del evento llamó la atención de inmediato. El hecho de que participe un chico y una chica por cada región despertó comparaciones con la saga escrita por Suzanne Collins, donde un régimen selecciona jóvenes para competir en un espectáculo con fuerte carga simbólica.

Las similitudes fueron suficientes para que políticos y usuarios en redes sociales comenzaran a hacer paralelismos. Incluso la cuenta oficial del Partido Demócrata compartió una cita de la obra en la red social X, sin agregar comentarios, pero dejando claro el mensaje

Algunos usuarios ironizaron diciendo que no esperaban ver una versión real de la historia, mientras otros compartieron memes y montajes del presidente caracterizado como personajes de la saga. El tono general osciló entre la burla, la crítica y la preocupación por el simbolismo del anuncio.

POLÍTICA, ESPECTÁCULO Y UN CONTEXTO QUE ALIMENTA LA POLÉMICA

El anuncio se da en un momento en el que el mandato de Trump ha estado marcado por fuertes divisiones internas y tensiones internacionales. Sus políticas migratorias, el endurecimiento de operativos del ICE y su discurso contra comunidades migrantes han sido foco constante de críticas.

En el ámbito internacional, su postura frente a conflictos como la guerra en Ucrania, así como su relación con líderes como Vladimir Putin, ha generado inquietud entre aliados europeos. Además, el tono más confrontativo hacia Venezuela ha reavivado temores sobre una posible escalada regional.