Trump endurece política migratoria y limita ingreso de aficionados de estos países al Mundial 2026

Una nueva decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a encender la polémica rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. A menos de dos años del arranque del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el mandatario firmó una proclamación que restringe el ingreso de ciudadanos de cuatro países, lo que impactará directamente en miles de aficionados que planeaban viajar para apoyar a sus selecciones.

De acuerdo con un reportaje de The Athletic, área deportiva de The New York Times, a las restricciones ya existentes para ciudadanos de Irán y Haití se sumaron otros dos países.

TRUMP ENDURECE POLÍTICA MIGRATORIA Y LIMITA INGRESO DE AFICIONADOS DE ESTOS PAÍSES

Ahora Senegal y Costa de Marfil, dos selecciones que participarán en la justa mundialista. La medida ha generado inquietud entre federaciones, seguidores y organismos deportivos internacionales.

El caso de Irán ya había provocado tensiones previas, luego de que su delegación amagó con boicotear el sorteo del Mundial 2026 realizado en Washington D.C., tras la prohibición de ingreso a uno de sus representantes federativos. Con la ampliación de la lista de países afectados, la controversia se intensifica.

SELECCIONES SÍ, AFICIONADOS NO

La proclamación contempla excepciones únicamente para las selecciones nacionales y sus delegaciones oficiales, aunque bajo estrictos controles de seguridad. Sin embargo, la restricción se mantiene para los ciudadanos de estos países, lo que en la práctica impide que miles de aficionados puedan ingresar a territorio estadounidense para presenciar los partidos.

Pese a este contexto, Donald Trump fue reconocido por la FIFA con el Premio por la Paz, entregado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, un gesto que también generó críticas y cuestionamientos.

SEDES Y PARTIDOS EN ESTADOS UNIDOS

Estas son las ciudades estadounidenses donde jugarán las selecciones cuyos países enfrentan restricciones migratorias:

COSTA DE MARFIL

vs. Ecuador – Domingo 14 de junio, Filadelfia

vs. Curazao – Jueves 25 de junio, Filadelfia

SENEGAL

vs. Francia – Martes 16 de junio, New York/New Jersey

vs. Noruega – Lunes 22 de junio, New York/New Jersey

IRÁN

vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio, Los Ángeles

vs. Bélgica – Domingo 21 de junio, Los Ángeles

vs. Egipto – Viernes 26 de junio, Seattle

HAITÍ

vs. Escocia – Sábado 13 de junio, Boston

vs. Brasil – Viernes 19 de junio, Filadelfia

vs. Marruecos – Miércoles 24 de junio, Atlanta

La decisión de la Casa Blanca abre un nuevo debate sobre el impacto de la política migratoria en eventos deportivos globales y deja en el aire la experiencia de miles de aficionados que, pese a la magnitud del Mundial 2026, podrían quedarse fuera de las gradas en Estados Unidos.