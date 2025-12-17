Venezuela solicita reunión con la ONU tras anuncio de bloqueo petrolero de Trump

Venezuela solicitó este miércoles una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que el Consejo de Seguridad aborde lo que calificó como una "agresión estadounidense en curso" y adopte medidas para "restituir la legalidad internacional".

La solicitud se produce tras un mensaje difundido por Trump en la red social Truth Social, en el que anunció la intensificación del bloqueo marítimo contra Venezuela.

El mandatario estadounidense aseguró que Venezuela se encuentra rodeada por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y advirtió que la presión continuará hasta que el país "devuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos" que, según afirmó, fueron previamente "robados" a Estados Unidos.

RECHAZAN PRETENSIÓN DE PROPIEDAD EXTRANJERA

Caracas calificó estas declaraciones como un "delirio" y rechazó de manera categórica cualquier pretensión de propiedad extranjera sobre su territorio o recursos naturales. La Cancillería subrayó que, en la historia del país, nunca un jefe de Estado extranjero había afirmado que los yacimientos petroleros venezolanos pertenecieran a otra nación.

"El presidente de Estados Unidos está violando de forma impune, ante el mundo entero, nuestra soberanía nacional, integridad territorial e independencia política", señala el comunicado oficial.

SIGUE LA CONTROVERSIA ENTRE MADURO Y TRUMP

El gobierno venezolano también denunció la reciente incautación del buque Skipper y rechazó declaraciones del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien afirmó que Estados Unidos "creó" la industria petrolera venezolana y calificó la nacionalización de 1976 como "el mayor robo" de su historia.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro criticó las afirmaciones de Trump y las calificó como "guerreristas", al tiempo que reiteró que el despliegue militar estadounidense en el Caribe, iniciado en agosto pasado bajo el argumento de combatir el narcotráfico, busca en realidad promover un cambio de régimen en Venezuela.