Internacional / Mundo

Desde la Casa Blanca, Trump hace balance de su mandato y anuncia pago extraordinario a militares

Insistió en que "lo mejor está por venir" pese a encuestas que muestran inquietud entre los votantes por temas como el alto costo de vida

Dic. 17, 2025
El discurso se da en un contexto de tensiones internacionales, particularmente con Venezuela.

El presidente Donald Trump ofreció un discurso televisado a la nación este miércoles 17 de diciembre de 2025 desde la Casa Blanca, marcando casi un año desde su regreso al poder y con un mensaje centrado en los logros de su administración y sus planes para el futuro cercano.

Durante su intervención en horario de máxima audiencia, Trump destacó lo que calificó de "logros históricos" en economía, seguridad y política interna, e insistió en que "lo mejor está por venir" pese a encuestas que muestran inquietud entre los votantes por temas como el alto costo de vida.

BONO NAVIDEÑO PARA MILITARES 

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de un bono navideño de 1776 dólares para aproximadamente 1.45 millones de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, denominado "warrior dividend", que según la Casa Blanca será financiado con ingresos por aranceles. Esta medida busca reforzar el apoyo de las tropas y mejorar la percepción pública de su liderazgo económico.

Trump también aprovechó el mensaje para criticar a su antecesor y responsabilizarlo por los desafíos económicos heredados, al tiempo que presentó una narrativa optimista sobre la evolución futura de indicadores como inflación y empleo.

DISCURSO EN MEDIO DE CRÍTICAS POR ACCIONES CONTRA VENEZUELA 

El discurso se da en un contexto de tensiones internacionales, particularmente con Venezuela, donde acciones como el bloqueo de buques petroleros han generado reacciones globales.

La Casa Blanca anticipó que el mensaje también abordaría temas como inmigración, economía y próximos pasos en política interna, buscando consolidar el apoyo de su base y contrarrestar la caída en índices de aprobación de su gestión.

César Leyva
