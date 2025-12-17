FundéuRAE nombra palabra del año a "arancel"

La Fundación del Español Urgente, FundéuRAE, eligió arancel como la palabra del año 2025, un término que pasó de ser técnico y especializado a formar parte del lenguaje cotidiano de millones de personas. La decisión se dio a conocer el miércoles 17 de diciembre, durante el acto conmemorativo por el vigésimo aniversario de la institución, celebrado en España y presidido por la reina Letizia.

UNA PALABRA MARCADA POR LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL

El sustantivo arancel se utiliza para nombrar las tarifas que un país impone a los productos importados. Aunque es una palabra con una larga historia en el ámbito de la economía y el derecho, su presencia en la conversación pública creció de manera notable a lo largo de 2025.

Este aumento se relaciona directamente con las tensiones comerciales y las negociaciones internacionales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que colocaron el tema de los impuestos a las importaciones en el centro del debate político, económico y mediático.

El patronato de FundéuRAE destacó que arancel dejó de ser un concepto reservado a especialistas para convertirse en una expresión común en noticieros, redes sociales y conversaciones diarias. Aunque el término ya aparecía en el Diccionario de autoridades de 1726, la actualidad informativa provocó que su uso se disparara como no ocurría desde hace décadas.

FINALISTAS A PALABRA DEL AÑO 2025

Además de arancel, otras once palabras llegaron a la lista final por reflejar temas clave del año. Entre ellas figuraron apagón y macroincendio, vinculadas a problemas energéticos y medioambientales; preparacionista, asociada a la idea de anticiparse a posibles catástrofes; y boicot, muy presente en el contexto de conflictos internacionales.

También destacaron términos como dron, generación Z, macrorredada y rearme, relacionados con tecnología, movimientos sociales y tensiones geopolíticas. La lista se completó con papa, en el año del cónclave que eligió a León XIV; tierras raras, por su valor estratégico; y trumpismo, por su peso en el debate político global.

QUÉ ES LA PALABRA DEL AÑO DE FUNDÉURAE

Desde 2013, FundéuRAE selecciona una palabra del año a partir de sus más de 250 recomendaciones lingüísticas anuales. El criterio combina el interés lingüístico del término, su origen y su uso, así como el papel que desempeñó en la actualidad informativa.

En años anteriores, la fundación reconoció palabras como dana en 2024, polarización en 2023, inteligencia artificial en 2022, vacuna en 2021 y confinamiento en 2020, entre otras.

UN ANIVERSARIO MARCADO POR EL LENGUAJE

El anuncio de la palabra del año coincidió con los 20 años de la Fundéu, institución que en 2020 adoptó oficialmente el nombre de FundéuRAE. Su origen se remonta al Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, creado en 1981 para resolver dudas lingüísticas en el ámbito periodístico.

La fundación se consolidó en 2005, bajo la presidencia de Álex Grijelmo, como una referencia para el buen uso del español en medios de comunicación, internet y redes sociales. Actualmente, su patronato está encabezado por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, junto con representantes de la Agencia EFE, académicos de la RAE, escritores y periodistas de reconocido prestigio.

Con la elección de arancel, FundéuRAE subraya cómo el lenguaje evoluciona al ritmo de la realidad y cómo ciertas palabras se convierten en reflejo directo de los temas que marcan una época.