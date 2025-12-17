  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Sheinbaum llama a la ONU a actuar ante tensión por el bloqueo petrolero de Trump a Venezuela

La presidenta instó directamente a las Naciones Unidas para tomar acciones frente al riesgo de una escalada del conflicto entre Washington y Caracas

Dic. 17, 2025
Sheinbaum llama a la ONU a actuar ante tensión por el bloqueo petrolero de Trump a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinó este miércoles la postura de su gobierno ante la declaratoria de bloqueo petrolero anunciada por el presidente Trump contra Venezuela, al subrayar que México mantendrá su política exterior basada en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE MÉXICO ANTE EL BLOQUEO PETROLERO A VENEZUELA?

Durante la conferencia matutina de este 17 de diciembre, la mandataria reiteró que la posición de México está alineada con los principios constitucionales que históricamente han guiado la política exterior del país.

"Tras la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución: no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias", expresó.

Sheinbaum enfatizó que esta postura no responde a coyunturas políticas ni a simpatías o críticas hacia gobiernos extranjeros, sino que se trata de una convicción histórica del Estado mexicano.

"Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención y sí al diálogo por la paz", sentenció.

LLAMADO A LA ONU PARA EVITAR ESCALADA DEL CONFLICTO

La presidenta también hizo un llamado directo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un papel más activo frente al riesgo de una escalada del conflicto entre Washington y Caracas.

"No se le ha visto lo suficiente. Debe asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y buscar siempre la solución pacífica de los conflictos", señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que Donald Trump anunciara, a través de su red Truth Social, un bloqueo naval contra Venezuela, ordenando el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

El mandatario estadounidense justificó la medida al acusar al gobierno de Nicolás Maduro de robo de activos estadounidenses, terrorismo, narcotráfico y trata de personas, además de designar al régimen venezolano como una "organización terrorista extranjera".

En respuesta, el gobierno de Venezuela informó que denunciará la medida ante la ONU, al considerar que Estados Unidos pretende imponer un bloqueo militar que viola el derecho internacional y busca apropiarse de los recursos venezolanos.

Ante este escenario de creciente tensión, Sheinbaum reiteró que México seguirá apostando por el diálogo, la paz y el respeto al derecho internacional.

"Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y no la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución", concluyó la mandataria.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Autos mexicanos con placas vencidas enfrentarán multas al intentar ingresar a Estados Unidos
Internacional / Mundo

Autos mexicanos con placas vencidas enfrentarán multas al intentar ingresar a Estados Unidos

Diciembre 16, 2025

La medida ha generado inquietud entre quienes viajan con frecuencia al país vecino, sobre todo en temporada decembrina

Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados en Venezuela
Internacional / Mundo

Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados en Venezuela

Diciembre 16, 2025

El presidente de Estados Unidos advirtió que la presencia militar se podría hacer más grande en el país sudamericano

Estados Unidos implementa toque de queda en California por alerta sanitaria
Internacional / Mundo

Estados Unidos implementa toque de queda en California por alerta sanitaria

Diciembre 16, 2025

Las advertencias recomiendan evitar actividades al aire libre y permanecer en casa ante la presencia de partículas finas que representan un riesgo