Sheinbaum llama a la ONU a actuar ante tensión por el bloqueo petrolero de Trump a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinó este miércoles la postura de su gobierno ante la declaratoria de bloqueo petrolero anunciada por el presidente Trump contra Venezuela, al subrayar que México mantendrá su política exterior basada en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE MÉXICO ANTE EL BLOQUEO PETROLERO A VENEZUELA?

Durante la conferencia matutina de este 17 de diciembre, la mandataria reiteró que la posición de México está alineada con los principios constitucionales que históricamente han guiado la política exterior del país.

"Tras la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución: no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias", expresó.

Sheinbaum enfatizó que esta postura no responde a coyunturas políticas ni a simpatías o críticas hacia gobiernos extranjeros, sino que se trata de una convicción histórica del Estado mexicano.

"Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención y sí al diálogo por la paz", sentenció.

LLAMADO A LA ONU PARA EVITAR ESCALADA DEL CONFLICTO

La presidenta también hizo un llamado directo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un papel más activo frente al riesgo de una escalada del conflicto entre Washington y Caracas.

"No se le ha visto lo suficiente. Debe asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y buscar siempre la solución pacífica de los conflictos", señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que Donald Trump anunciara, a través de su red Truth Social, un bloqueo naval contra Venezuela, ordenando el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

El mandatario estadounidense justificó la medida al acusar al gobierno de Nicolás Maduro de robo de activos estadounidenses, terrorismo, narcotráfico y trata de personas, además de designar al régimen venezolano como una "organización terrorista extranjera".

En respuesta, el gobierno de Venezuela informó que denunciará la medida ante la ONU, al considerar que Estados Unidos pretende imponer un bloqueo militar que viola el derecho internacional y busca apropiarse de los recursos venezolanos.

Ante este escenario de creciente tensión, Sheinbaum reiteró que México seguirá apostando por el diálogo, la paz y el respeto al derecho internacional.

"Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y no la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución", concluyó la mandataria.