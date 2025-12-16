Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total y completo a todos los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en una nueva escalada de presión contra el régimen de Nicolás Maduro y en medio del creciente despliegue naval estadounidense en el Caribe.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Trump aseguró que Venezuela se encuentra "completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y dejó abierta la posibilidad a que la presencia militar "solo se hará más grande" hasta que el gobierno venezolano devuelva a Estados Unidos "todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente".

ACUSACIONES CONTRA MADURO

El mandatario acusó al régimen de Maduro de utilizar el petróleo venezolano para financiar actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. En ese contexto, afirmó que el gobierno venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera por el robo de activos estadounidenses y por su presunta vinculación con redes criminales internacionales.

"Por estas razones, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", declaró Trump, quien también sostuvo que los inmigrantes ilegales y criminales enviados a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden están siendo devueltos a Venezuela "a un ritmo acelerado".

El presidente estadounidense concluyó su mensaje asegurando que su país no permitirá que "criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen" a la nación, ni que un régimen hostil se apodere de petróleo, tierras u otros activos estadounidenses, los cuales, dijo, deben ser devueltos "inmediatamente".

SE MANTIENE TENSIÓN ENTRE WASHINGTON Y VENEZUELA

La semana pasada, Trump anunció que Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, aumentando la tensión entre Washington y Caracas, que se mantiene desde agosto tras el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Según informó The New York Times , el buque, llamado Skipper y que navegaba bajo una falsa bandera de Guyana, fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado de forma reiterada lo que considera una actitud "intimidatoria", "intervencionista" y "peligrosa" de Estados Unidos hacia Caracas. El miércoles pasado, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en la que le reiteró su apoyo frente a las "provocaciones hostiles" de Washington.